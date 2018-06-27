كانت تجمع التبرعات ببراقي والكاليتوس لتمويل عمليات سفرهم

شبكة تجنيد سرية تمكّن 16 شخصا من الالتحاق بـداعش

افتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس، ملف شبكةسرية تعمل على تجنيد الشباب الجزائري للالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش وهذا بكل من منطقتي براقي والكاليتوس، بحيث تمكنت منتجنيد عدد كبير منهم وتم تحديد هوية 12 شخصا متواجدين حاليا بالتراب السوري و4 آخرين متواجدين بالعراق، فيما ألقي القبض على 11 متهماأحيلوا على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعدما وجهت لهم تهم تتعلقبتكوين جمعية أشرار، التجنيد، التمويل، الدعم وإسناد شباب جزائري للالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، محاولة الالتحاق بالتنظيم الإرهابي الناشط خارج الوطن داعش بالإشادة بالأعمال الإرهابية، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، عدم التبليغ والتستر على مجرمين.

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كشف نشاط هذه المجموعة عقب معلومات وردت إلى مصالح فرقة مكافحة الارهاب والتحريض بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر يفيد بوجود شخص يبلغ من العمر 30 سنة مسبوق قضائيا، مقيم ببراقييعمل على تجنيد الشباب الجزائريللالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش ومن أجل ذلك باشرت تحرياتها المكثفة التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو ز،مالمكنى أبو مصعب عبد الودود الذي ألقي عليه القبض، وخلال استجوابه اعترف بعلاقته بالتنظيم الارهابي داعش وبتجنيده لشباب جزائري من أبناء حيه والمناطق المجاورةللالتحاق بذات التنظيم، بعد تمويلهم بالأموال التي يتم جمعها عن طريق جمع التبرعات من أبناء حيه بحجةمساعدة عائلات المساجين المتورطين في قضايا إرهابية وذلك باستغلال فواتير الكهرباء والغاز من خلال جمع الإعانات دون اعتماد من السلطات الإدارية، وأشار في تصريحاته أن المبادرة كانت من أحد ابناء حيه المدعو د،ق الذي تزوج من امرأة سجن والدها في قضية إرهابية سنة2012، حيث تم جمع له تبرعات لتوفير له قفة المسجون وبعد نجاح ذلك تم المواصلة في هذا النشاط ، ليتم فيما بعدجمع مبالغ مالية لذات الغرض واستعمال الفواتير للتقرب من أبناء الحي،ومن بين العمليات التي قاموا بها هي جمع مبلغ40 ألف دج خصص جزء منها لمساعدة المدعو خ،أ المكنى أبو تراب للالتحاق بداعش، وخلال استجواب المتهم ز،م صرح أن علاقته بالجماعات الارهابية تعود إلى سنة 2011 عقب على أحد أبناء حيه المكنى أبو مصعب الغريب المتواجد حاليا بمعاقل التنظيم بسوريا بعد سفره رفقة آخر من براقي، وعرض عليه فكرة الالتحاق، وتعذر عليه حينها الانضمام بسبب عدم حيازته على المال، وأكد أن هذا الأخير سلمه قبل مغادرته هاتف ذكي، ولقنه كيفية استعمال تطبيق التلغرام كماقام بتزكيته لدى الجماعات الإرهابية هناك وتم إعطاءه لقبا جديدا مصعب عبد الودود. وكلفه بمهمةتجنيد الشباب المتشبع بالفكر الجهادي وهذا بدءابشابين من الكاليتوس، بحيث ربط له اتصالا مع شخص يلقب بـ ابو معاوي الذي قدم عرضا بضمان تنقل أبو تراب إلى معاقل داعش وهذا بعدما منحه مبلغ 40 ألف دج التي جمعت من التبرعات لشراء العملة الصعبة، كما واصل متابعةالمجندين إلى غاية وصولهم الى تركيا أين يتكفل بهم الارهابي أبو دجانة البتار المكلف بالتنسيق مع العناصر الجديدة، والذي بقي على اتصال معه عبر تلغرام، ومن خلال عمليات التجنيدتمكنشابان آخران من الكاليتوس من الالتحاق بالتنظيم ويتعلق الأمر بالمكنى أبو حذيفة، وأبو عبيدة، عقب سفرهما إلى تركيا بعد محاولة أولى باءت بالفشل بحيث أوقفا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وخضعا للتحقيق ثم اخلي سبيلهما، وحسب ما كشفته التحريات فان المدعو ز،م تمكن في غضون السنوات الأخيرة من تجنيد عدد كبير من الشباب المتشبع بالفكر الجهادي.