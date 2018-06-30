الجزائريون يعلقون آمالا كبيرة لإسقاط "الفاسدين" بعد جر مسؤولين للتحقيق

العدالة تضرب بيد من حديد ضد الفساد

يعلق الجزائريون آمالا كبيرة على العدالة لفتح ملفات جديدة والضرب بيد من حديد ضد الفساد بعد "إسقاط" رؤوس كبيرة في قضية "البوشي" بعد تأكيد تورطهم واستغلالهم للنفوذ من خلال منحه امتيازات لتشييد ترقيات عقارية وبناء فيلات "فوق القانون" على رأسهم المدير العام السابق للأمن الوطني بسبب تورط سائقه وتصريحاته حول القضية ووكلاء جمهورية ورؤساء محاكم واميار.

تشير التحقيقات والمستجدات التي ظهرت في قضية ال"بوشي" إلى سعي الحكومة إلى محاربة الفساد بكل اشكاله ومهما كان منصب المتهمين، حيث تؤكد تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على مدى جدية القضاء في محاربة الفساد حتى في حال تورط مسؤولين سابقين أو حاليين أو أبناءهم، حيث وضع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح النقاط على الحروف في قضية تهريب الكوكايين المتورط فيها كمال شيخي المعروف بالبوشي، حيث انتهز فرصةعرض قانون "الدفع بعدم الدستورية" لينشط ندوة صحفية كشف خلالها عن تفاصيل القضية بعد أكثر من أسبوعين من تحقيقات قضائية أثارت ضجة إعلاميةواسعة، خصوصا بعد أن كشفت عن تورط شخصيات نافذة في الدولة، بينهم قضاة ورؤساء دوائر وأميار والقائمة مفتوحة لتطال آخرين حسب ما أكد الوزير في لقائه الصحفي، خاصة وأن بعض القضايا لها بعد دولي مثلما أكد الوزير قائلا إن قضية تهريب الكوكايين ستكشف التحقيقات، خلال الأيام القادمة، عن وجود شبكة دولية، مؤكدا أن التحقيق سيصل إلى تفاصيل وإلى كل من هو متورط في هذه القضية، وشدد لوح على عدم الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر بـ7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران، وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، ويتعلق الأمر بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.

كما كشف الوزير عن وقائع خطيرة تغرق المتهم الرئيسي في قضية كوكايين وهران أمام العدالة لتورطه في ثلاثة ملفات قضائية لا تزال قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية، حيث أحصى لوح 12 مشتبه بهم أودعوا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في القضية الرئيسية، فيما قدم آخرون على قاضي التحقيق، موضحا أنه بعد حجز بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيقفي قضية الكوكايين أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، مضيفا أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابلتسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر له يتعلق بترقيات عقارية منهم موظفون بكبرى المحافظات العقارية، مراقبون ورؤساء دوائر، قائلا إن النيابة العامة حركت قضية قبل أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران، لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي، يواجه فيها المدعو "ك، ش" تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة.

أسامة سبع