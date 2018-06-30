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تكون تابعت عملية تهريب محتملة للمخدرات

مصالح الأمـن تعقبت تحركات "البوشي"

  30 جوان 2018 - 15:49   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
مصالح الأمـن تعقبت تحركات "البوشي"

تابعت عناصر الدرك الوطني قضية حجز أكثر من 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، للمشتبه فيه الرئيس كمال شيخي المدعو "البوشي"، منذ أشهر، بالتنسيق مع السلطات الاسبانية التي أخطرت نظيرتها الجزائرية بالاشتباه في نشاط شبكة لتهريب المخدرات من أوروبا نحو الجزائر، لتكون بذلك ثاني مرة تتعاون فيها اسبانيا مع الجزائر في قضايا فساد كبيرة، قبل سنوات، أين اخطرتها بشبهات حول وجود شبكة لتهريب الأموال من وهران نحو اسبانيا.

وتتعلق هذه القضية باشتباه السلطات الاسبانية في رجال أعمال جزائريين قاموا بتهريب ملايين الدولارات من بنوك مختلفة بوهران نحوها، ليتبن بعد التحقيقات أن الامر يتعلق بعمليات تهريب منظمة للأموال من قبل هؤلاء في وهران نحو اسبانيا، بعضهم يمتلك أبراج بوسط الباهية.

وفيما يتعلق بقضية "البوشي" فإن السلطات الأمنية كانت تتبع خطواته والتزمت السرية في معالجة الملف قبل أن يتم حجز الباخرة التي كانت تحمل كمية الكوكايين، وهو ما يدل على أن كمال شيخي كان مثيرا للشك لدى السلطات الأمنية من قبل، وهو ما يجهله والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي حاول ديوانه الدفاع عنه قبل يومين، بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية اسمه في قضية الترقيات العقارية التي يقوم المشتبه به الرئيس في قضية الكوكايين المحجوز في ميناء وهران، أي تقديم تسهيلات لـ "البوشي" من أجل انجاز هذه الأخيرة في العاصمة.

غير أن عبد القادر زوخ الذي سارعت مصالحه لهدم فيلات بحي المحمدية، تغاضى النظر عن استثمارات "البوشي" في العاصمة، وهي التي لا يمكن أن تخفى عن العيان، خصوصا أن بعض الترقيات العقارية والعمارات التي انجزها تعلوا في كل مكان، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لزوخ التعامل مع مسؤولين يكونوا لم ينبهوه حول استثمارات "البوشي" رغم احتجاج سكان حي الينابيع ببئر مراد رايس مثلا، على انجاز عمارة حجبت عمارات يعود تاريخها الى سنوات، ولا أحد تدخل لإنصاف هؤلاء المواطنين.

وعن عملية حجز أكثر من 7 قناطير من الكوكايين قبل أسابيع في ميناء وهران، يكون يذلك الجيش الوطني الشعبي قد نجح في احباط محاولة اغراق الجزائر بكمية معتبرة من الكوكايين لتضاف الى سلسلة الانتصارات التي يحققها أفراده في دحر آلة الإرهاب عبر كل أرجاء الجزائر مع تأمين حدودها الشاسعة، ليخوض بذلك الجيش حريا على جبهتين، الأولى ضد الإرهاب والثانية ضد بارونات التهريب، أي الحرب ضد الجريمة المنظمة، خصوصا ان الجزائر أصبحت مستهدفة من قبل عصابات التهريب التي كثيرا ما تحاول اغراق بمختلف أنواع السموم كالكيف والمؤثرات العقلية وممنوعات أخرى إضافة الى الأسلحة، مقابل استنزاف ثرواتها.

زين الدين زديغة

 

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