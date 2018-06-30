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"البوشي" الإمبراطور بأرجل من طين الذي عجّل بإسقاط من صنعه

أطاح المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين المدعو "كمال شيخي" الملقب بـ البوشي" برؤوس كبيرة وإطارات شغلت أو كانت تشغل مناصب حساسة بالدولة، إلى جانب الكشف عن أبناء وزراء سابقين وموظفين بسلك القضاء، وهذا ما يوضح التسيب الذي كان سائدا ببعض الإدارات كالمحافظات العقارية ومديريات البناء والتعمير بالعاصمة، بعد أن كشف التحقيق في القضية عن تورط 12 مسؤولا زج بهم في السجن بسبب علاقاتهم المشبوهة مع "البوشي" قدموا له تسهيلات وإجراءات تفضيلية في مجال العقار.

كشفت التحقيقات في قضية الكوكايين التي أثارت اهتمام الرأي العام عن معطيات جديدة قلبت كل مجريات التحقيق، من خلال الإطاحة بأسماء كبيرة شغلت أو تشغل مسؤوليات كبيرة في الدولة، كانت ترطبها علاقة مباشرة مع إسكوبار الجزائر المدعو "كمال البوشي"، حيث تم الإطاحة بهم بعد الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وبمجرد مثول المتهم الرئيسي في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، يكشف خلال كل جلسة تحقيق عن أسماء كبيرة تعاملت معه في نشاطاته المشبوهة خاصة في مجال العقار، حيث كشف هذا الأخير عن 12 إطارا بالمحافظات العقارية ورؤساء دوائر التعمير بالعاصمة، يتعلق الأمر بالمدعويين، "أ. بلقاسم"موظف بمصلحة التعمير ببلدية القبة، "ط.محمد"، المحافظ العقاري لدائرة حسين داي، "ب.عبد القادر"، مراقب أملاك الدولة بالمحافظة العقارية حسين داي، "ا.جمال"، مراقب أملاك الدولة بالمحافظة العقارية حسين داي، "ت.محمد" رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية عين البنيان، "ح.جويدة" رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبة، ز.الياس" رئيس مصلحة التعمير ببلدية حيدرة، ح.اعمر" مهندس بمديرية التعمير ولاية الجزائر"، ب.ك.محمد" رئيس قسم التعمير بالدائرة الإدارية الشراقة، غ.محمد" رئيس قسم التعمير بالدائرة الإدارية الدرارية، "ي.كمال" المحافظ العقاري للدائرة الإدارية لبوزريعة، "ر.نور الدين" موظف المحافظة العقارية ببوزريعة.

وحسب ما تبين في التحقيق القضائي، فإن المتهمين ثبت تورطهم في قضية الكوكايين بسبب علاقاتهم المباشرة مع المتهم الرئيسي في القضية المدعو "خالد شيخي" الملقب بـ "البوشي" بعد تلقيهم رشاوي من قبل هذا الأخير، مقابل تقديم له تسهيلات وإجراءات تفضيلية في مجال العقار، كما تم الإطاحة ببعض المتهمين بعد ورود أرقام هواتفهم النقال في قائمة الاتصالات الخاصة بـ "البوشي"، ويواجه المتهمون في هذه القضية تهم ثقيلة متعلقة بتلقي مزايا غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، كما كشف التحقيق من جهة أخرى عن تورط أبناء وزراء سابقين، وموظفين في سلك القضاء، بعد أن كشف "البوشي" عن أسمائهم خلال التحقيق، ويتعلق الأمر بابن الوزير السابق عبد المجيد تبون" المدعو "خ.ت"، رئيس بلدية بن عكنون، السائق الشخصي للواء "عبد الهامل" الذي تم إقالته قبل 3 أيام من الواقعة، صاحب شركة كهرباء، وكيل جمهورية بمحكمة بودواو ومساعده، الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، ومن المنتظر أن يكشف التحقيق القضائي عن أسماء كبيرة أخرى كانت على علاقة مع المدعو "البوشي".

إيمان فوري