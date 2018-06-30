المحامي "عمار رخيلة" لـ "المحور اليومي" يكشف:

"قانون مكافحة الفساد أثبت عجزه عن مسايرة الجرائم الحاصلة وأساليب مكافحتها"

اعتبر المحامي "عمار رخيلة" في اتصال هاتفي لـ"المحور اليومي"، أن ظاهرة الفساد في الجزائر ليست وليدة الأمس وإنما هي ظاهرة مرتبطة بعد استرجاعها الاستقلال والاستيلاء على الممتلكات التي كانت تسمى أنداك بالممتلكات الشاغرة من قبل أشخاص بالتواطؤ مع الإدارة المسند لها إدارة الأملاك العمومية إلي ساهمت في تسوية تلك الممتلكات، والتي طالها الفساد في مراحل لاحقة.

ففي سنوات الثمانينات صدر في خطاب رسمي بعدم تجاوز ال 25 بالمائة في عملية نهب الممتلكات العمومية، وزادت حدة الظاهرة خلال سنوات التسعينات أين تم تسجيل غياب تام للدولة والذي فتح المجال لمجموعات استحوذت على مستثمرات متيجة التي حولت إلى اسمنت في إطار نهب ممتلكات البلدية في عهد المندوبيات التنفيذية ما ساهم في تكوين جماعات تدور حول الإدارة للاستحواذ على أموال الدولة، وبتفاقم الوضع أنداك تدخل المشرع الجزائري وتم سن المادة 119 الخاصة بمحاربة الجريمة الاقتصادية التي تخص الأموال العمومية فقط دون الأموال الخاصة باعتبار أنه خلال تلك الفترة سجل غياب للرأسماليين، واقتصرت هذه المادة على العقوبة والتي تحدد حسب أهمية الجريمة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام باعتبارها جناية، وخلال سنة 2006 تدخل المشرع من جديد وتم إلغاء المادة 119 وتعويضها بالقانون 06-01 الصادر في 20 فيفري 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو قانون صدر بناء على الدستور وبمقتضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك بمقتضي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد مؤتمرها في تونس وتبعا لعدة أوامر وقوانين عضوية أهمها قانون العقوبات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون الأساسي للقضاء، والقانون الأساسي للوظيفة العمومية، قانون الإجراءات الجزائية القانون المدني، القانون التجاري، وقانون الجمارك، ولكن من مساوئ هذا القانون كذلك هو تجنيح الجريمة بعدما كانت جناية وأصبح من يسرق الملايير مثل الذي يسرق الملايين وأحكامها مخففة ومحدودة، وهو الأمر الذي ساهم في تفاقم الفساد بشتى أنواعه خاصة وأن القانون لا يتحدث عن مصادرة الممتلكات، وفي هذا السياق حمل الأستاذ "عمار رخيلة" مسؤولية ذلك إلى الإدارة بالدرجة الأولى التي لا تمارس دورها في إطار التحري والبحث التي تلعب دور الغائب أو المغيب وهو المرجح في الكثير من الأحيان.

وعلى صعيد آخر، تلعب مديرية الضرائب دورا في عمليات الفساد الحاصلة في البلاد والتي تعتمد على قوانين تساهم في تعفن الأوضاع ونهب المال العام، باعتبار أن العدالة تطبق أحكامها وفقا لقانون الضرائب الذي تسقط الجريمة بالتقادم بعد مرور 4 سنوات من وقوع الجريمة، وهذا ما يحصل في مئات القضايا المطروحة على العدالة باعتبار أن الضرائب تحرك الدعوى القضائية بعد مرور الأربع سنوات وهذا ما يعتبر تواطؤا وخاصة أنها لاتزال لحد الساعة تعمل بنفس الطريقة.

محاربة الفساد في الجزائر حملة مؤقتة تطلق مع تفجير قضايا الفساد

اعتبر المحامي "عمار رخيلة" أن مكافحة الفساد في الجزائر هي عبارة عن حملة مؤقتة تظهر مع تفجير قضية ما تحدث ضجة إعلامية تصبح في طي النسيان بعد غلق الملف في فترة معينة، لذلك أوضح المحامي "رخلية" أن النظام إذا أراد استرجاع شيء من المصداقية من الشارع الجزائري عليه أم يقوم بعملية مكافحة وليس بحملة لتنقية المحيط العام، وهذا لما له من أضرار بمستقبل البلاد وأخلاق المجتمع وفي قضية "7 قناطير من الكوكايين" التي أحدث مؤخرا ضجة كبيرة على مستوى جميع الأصعدة اعتبرها جريمة دولية عابرة للقارات مست الجزائر على الصعيد الداخلي، كشفت هشاشة مؤسساتها وضعف تسيير إداراتها، والمسؤول الوحيد عن ذلك هي السلطة، وأشار في تصريحاته أنه بعد 18 سنة من صدور قانون مكافحة الفساد أثبت عجزه عن مسايرة الجرائم الحاصلة والأساليب المعتمدة في مكافحتها والتي تستوجب اعتماد المشرع على آليات جديدة والتشدد في العقوبة على الجريمة وفي نفس الوقت تمثيل المراسيم التنفيذية بجدية وإصدار قرار سياسي واضح وصريح للتعامل مع مثل هذه والصرامة مع كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام الذي له قدسية وحكم دستوري يلزم الجهاز مسؤولية الحفاظ عليه باعتباره مساس بقوة الشعب.

وفيما يتعلق تبييض الأموال فهو إجرام منظم يتسم بكثير من الخطورة وهو غالبا ما يحول الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة. وعليه فإن مكافحة هذا النوع من الجرائم تظهر في مكافحة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال، فإذا كانت الأموال ناتجة عن سرقة أو ترويج للمخدرات مثلا، فإن منع استغلال هذه الأموال التي نتجت عن فعل جرمي لأنها عائدات جريمة السرقة أو جريمة الإتجار في المخدرات يعني في الحقيقة منع الجريمة الأصلية أو على الأقل الحد من استعمالها.

ونظرا لضرورة توفر التشريعات الداخلية للدول على قانون يجرم تبييض الأموال، فقد سارعت العديد من الدول في هذا الاتجاه من بينها الجزائر من خلال المشرع الجزائري فقد أصدر قانون خاص بتبييض الأموال وهو القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما كما نص على العقوبات المقررة لهذا الفعل في القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات

حياة سعيدي