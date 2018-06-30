أويحيى يجدد موقف الجزائر الرافض لاقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت بنواكشوط أن الجزائر "لن تقبل باقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين" على أراضيها موضحا أن موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عبر عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وقال أويحيى في تصريح للصحافة الدولية حول موضوع "مراكز الإنزال للمهاجرين غير الشرعيين" لدى وصوله إلى مركز الندوات و المؤتمرات, مقر احتضان القمة الـ31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المرتقب انعقادها هذا الأحد إن "موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عبر عنه قبل يومين وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ولن تقبل الجزائر بإقامة مراكز من هذا النوع" مضيفا إن "الأوروبيين بصدد البحث عن مكان لإقامة مراكزهم".

وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد يوم الاربعاء الماضي في حوار مع الإذاعة الفرنسية "آر أف إي" بخصوص أزمة الهجرة أنه "من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز", مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر تواجهها نفس مشاكل أوروبا.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "من المستبعد أن تفتح الجزائر أية منطقة احتجاز حيث تواجهنا نفس المشاكل, كما أننا نقوم بعمليات ترحيل لكننا نقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة", مشيرا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية "علينا استيعاب الأمور بشكل جيد ".