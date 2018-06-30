موجة حر شديدة تضرب ولايات الجنوب والشرق

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، من موجة حر شديدة تفوق 48 درجة تجتاح بعض ولايات الوطن، اليوم الأحد، ويتعلق الأمر حسب خريطة اليقظة المنشورة على الصفحة الرسمية لذات الهيئة بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، التي تضمنت تنبيه من المستوى الثالث باللون البرتقالي، بولايات بسكرة، الواد، ورقلة، غرداية، أدرار وتمنراست.

وعليه يطلب الديوان الوطني للأرصاد الجوية كافة المواطنين بالتحلي باليقظة واتباع النصائح الصادرة عن السلطات العمومية.

كما وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه آخر من المستوى الثاني باللون الأصفر خاص بموجة حر على كل من سطيف، برج بوعريريج، تبسة وخنشلة.