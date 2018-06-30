وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 9 اشخاص حتفهم واصيب 6 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث سجلت على المستوى الوطني خلال ال 24 ساعة الاخيرة , حسب ما افاد به يوم الأحد بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية قالمة بوفاة 4 اربعة اشخاص واصابة شخص بجروح على اثر حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية قالمة.

و تدخلت وحدات الحماية من أجل إنتشال جثث لطفل وكهل (12 و 45 سنة) توفيا غرقا في واد بالمكان المسمى جنجن ببلدية سالمة بن زياد بجيجل والاخر توفى في ببركة مائية بالمكان المسمى بن براهيم ببلدية زيغود يوسف ولاية قسنطينة.

كما قامت مصالح الحماية لولاية تمنراست بانتشال جثث 03 أطفال يبلغون من العمر 07 و 10 و 15 سنة متوفين داخل بئر بالمكان المسمى عين اكرام ببلدية عين أمقال بتمنراست.

من جهة اخرى سجلت وحدات الحماية المدنية 2669 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية