أمواج البحر تلفظ ثاني جثة بمستغانم

تم بسواحل ولاية مستغانم انتشال جثة من عرض البحر هي الثانية في أقل من 24 ساعة، حسبما أستفيد اليوم الأحد من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل

وأفاد ذات المصدر، أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل لمستغانم قامت مساء أمس السبت خلال دورية عادية بانتشال جثة على بعد حوالي 27 ميلا بحريا على بعد 50 كيلومتر شمال غرب الميناء التجاري

وتم نقل هذه الجثة المجهولة الهوية وهي في مرحلة جد متقدمة من التعفن إلى ميناء مستغانم التجاري قبل أن تقوم وحدة الحماية المدنية بتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا"

وتعد هذه الجثة الثانية التي يتم انتشالها بسواحل ولاية مستغانم في أقل من 24 ساعة بعد الجثة التي قامت بانتشالها باخرة إسبانية لنقل المسافرين على بعد 12 ميلا بحريا والتي يرجح أن تكون لمغامرين بالهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من المتوسط