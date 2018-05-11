شدد على التكوين المتطور للضباط الجدد واستعدادهم لمواجهة مختلف التحديات

قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

تعززت مختلف الوحدات العسكرية من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك الوطني وكذا الشرطة بمئات من الإطارات الجديدة، عقب تخرج 3 دفعات من الأكاديمية العسكرية بشرشال كتتويج لحفلات التخرج السنوية التي شهدتها مختلف مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، حيث عرفت الأكاديمية تخرج ثلاث دفعات من الضباط، تتمثل في الدفعة الحادية عشر من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة التاسعة والأربعين من التكوين الأساسي، والدفعة الثانية لضباط دورة الماستر.

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أمس بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين على تخرج ثلاث دفعات من الضباط، الدفعة الحادية عشر من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة التاسعة والأربعون من التكوين الأساسي إضافة إلى الدفعة الثانية لضباط دورة الماستر، حيث حاز المتخرجون على تكوين عسكري وعلمي متطور، حيث نوه اللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال في كلمة له بالعناية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للأكاديمية خاصة والمدارس التكوينية عامة، كما تطرق إلى الدور الريادي الذي تؤديه الأكاديمية من أجل تخريج نخبة من إطارات الجيش الوطني الشعبي، وتمكينهم من تحصيل تكوين عسكري وعلمي نوعي مصقول بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية والتضحية في سبيل الوطن، من خلال البرامج النوعية المسايرة للمتطلبات التكوينية الحديثة في المجالين التقني والتكنولوجي.

وأبانت الدفعات المتخرجة من هذه القلعة التكوينية-كما وصفها قائد المدرسةاللواء علي سيدان- عن احترافية فائقة تعكس بمثالية مدى قوة وتحكم أفراد الجيش الوطني الشعبي في مختلف الأسلحة. وتميز الاحتفال التقليدي الذي دأبت الأكاديمية على تنظيمه عند نهاية كل سنة دراسية بأجواء عسكرية رائعة حضرها أعضاء من الحكومة وإطارات سامية فيالدولة وممثلون للسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، ليؤدي بعدها المتخرجوناليمين التزاما منهم بخدمة الوطن في كل الظروف، قبل أن يشرف نائب وزير الدفاع بمعية إطارات سامية بوزارة الدفاع الوطني على تقليد الرتب وتسليم الشهادات وسط حضور قوي لعائلات الطلبة المتخرجين. وتواصلت مراسم الاحتفال بتسليم رايةالمدرسة للدفعة المقبلة، ليفسح المجال أمام استعراض عسكري مميز ترجمالقدرات القتالية العالية التي تزخر بها مختلف أسلحة قوات الجيش الوطني الشعبي. وشكلت المناسبة فرصة أمام الفريق قايد صالح لتدشين مرافق بيداغوجية على غرار مديرية البحث العلمي والتكنولوجي وتفقد مخابر البحث التابعة لها، أين استمع إلى عرض مفصل حول مهامها، ليتابع بتقنية البث المرئي عن بعد بعض العروض العلمية المنجزة من طرف المتخرجين من طلبة ضباط الماستر والليسانس. وفي الختام، كرّم الفريق عائلة المجاهد المرحوم مصطفى بن عودة المدعو سي عمار، قبل أن يوقع على السجل الذهبي للأكاديمية.

وللإشارة، كان الفريق قايد صالح قد أكد أول أمس خلال زيارته إلى الأكاديمية عشية حفل التخرج السنوي للدفعات بهذه القلعة التكوينية العريقة، أن مواصفات النخبة العسكرية التي نسعى إلى تجسيدها على الأرض، والتي بدأت فعلا ملامحها تتضح وتتبلور شيئا فشيئا مع توالي تخرج الدفعات، ترتكز على استكمال الجهد التطويري والتنظيمي والإصلاحي والتحضيري الذي شرعنا فيه في السنوات الأخيرة وقطعنا من خلاله، بفضل ما يجده الجيش الوطني الشعبي من دعم متواصل من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشواطا معتبرة على أكثر من صعيد.