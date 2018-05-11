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تقرصن الأفلام دون احترام حقوق التأليف الدولية

قنوات تلفزيونية خاصة تسبب الصداع للدولة

  01 جويلية 2018 - 20:19   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الحدث
قنوات تلفزيونية خاصة تسبب الصداع للدولة

ميهوبي:  هذه القنوات شوهت صورة الجزائر

انتقد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بعض القنواتالتي تحاول تجاوز القوانين من خلال العمل في إطار فوضوي وغير منظم، بما من شأنه أن يعرّض صورة الجزائر لكثير من المتاعب والمشاكل،من خلال بثهم أفلاما دون ترخيص، وهو ما دفع الفدرالية الدولية لمنتجي السمعي البصري على مراقبة القنوات التلفزيونية الجزائرية.

 

قال وزير الثقافة خلال توقيع اتفاقية بين  إريس والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حول تصريح استخدام المصنفات الفنية والسمعية البصرية لمدة سنة،إن المبادرة مسألة أساسية بالنسبة لهم، وكل ما تقوم به  أوندابتقربها المستمر من مختلف المؤسسات سواء القنوات التلفزيوينة التي تعتبر الأكثر استعمالا للمصنفات الفنية، أو المؤسسات الاقتصادية،واعتبر أنها استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة من السنة من خلال توقيع الاتفاقيات التي تجعل هذه المؤسسات تعمل في إطار قانوني واضح، وهو ما تسعىإليه الدولة،على رأسها الوزارة.

وأشار المتحدث،في تصريح عن الأحداث الأخيرة التي أوردها الديوان فيما يخص الفدرالية الدولية لمنتجي السمعي البصري التي تراقب القنوات التلفزيونية الجزائرية التي تعمل على عدم احتراموعرض أعمال دون رخصة،ولا يدفعون بالمقابل حقوق البث، التي تدفع فيها الجزائر دائما ثمن الفاتورة، وما تقوم به  أوندا ليس إلا مثالا عن مباركة لهذه الخطوات في الرضوخ واحترام القانون والشفافية، والتزام المصنعين الجزائريين، داعيا كل المؤسسات الجزائرية الكبيرة تحذو حذو شركتي  كوندور وإريس اللتين وقعتا اتفاقية للحفاظ على الملكية الفكرية.

جدير بالذكر أن بث برامج سينمائية دون رخصة من أصحابها يفرض عقوبات قانونية صارمة على السلطات الجزائرية، يصل إلى حد حجز ممتلكاتها في حال عدم تسديد التعويضات.

من جهته، شدد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على إلزامية توقيع القنوات على اتفاقيات من شأنها أن تسمح بدفع مستحقاتاستغلال المصنفات الأدبية والفنية، وأن قضية اعتماد القنوات خارج الجزائر لا أساس لها، وإنما تخضع لما تخضع له كل القنوات ما دام كل عمالها من الجزائريين.

نوال الهواري

 

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