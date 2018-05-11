نحو إصدار مرسوم تنفيذي مكمل لقرار منع التنازل عن أملاك إقامة الدولة

الدخول إلى كلوب دي بان للمواطنين قريبا!

أكدت مصادر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيصدر مرسوما تنفيذيا تكميليا يقضي بإعادة فتح إقامة الدولة للصنوبر البحري التي تمتد بين بلديتي اسطاوالي والشراقة لاحقا، وسيكون مكملا للمرسوم الموقع الخميس الماضي، ليسمح بذلك للمواطنين بالدخول مجددا إلى هذه المنطقة المسماة محمية إطارات الدولة منذ 1993 بقرار من الرئيس اليمين زروال.

تم إنشاء محمية الدولة بإقامة الصنوبر البحري خلال سنوات التسعينات في أوج العنف الإرهابي لدواع أمنية، وكانت تقتصر على منطقة موريتي فقط، لكن مع مرور الوقت وقعت تجاوزات تتمثل في التنازل عن الشقق والمحلات وحتى بعض الممتلكات التي يعود إنجازها إلى سنوات ما قبل الاستقلال بالدينار الرمزي، وتوسعت إقامة الدولة ليتم إنجاز إقامة أخرى تضم فيلات فاخرة أنجزت لإيواء الشخصيات البارزة، كما تم توسيع المنطقة حتى استولت الإقامة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية باسطاوالي والشراقة، حيث تم إخراج الفلاحين الذين يقطنون بها منذ عدة سنوات وتمت إعادة إسكانهم في شقق بأحياء مختلفة بالعاصمة في إطار عملية إعادة الإسكان. ويرى متتبعون أن إصدار الرئيس هذا المرسوم سيجعل بإمكان المواطنين الاستفادة من الشواطئ المحرمة على طول الشريط الساحلي لموريتي وكلوب دي بان.

ومنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -في مرسوم رئاسي- التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وتخص عدم قابلية التنازل عن كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي أو أي أملاك عقارية أخرى مهما تكن طبيعتها تابعة للمؤسسة العمومية، كما تخص عدم التنازل عن الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، وينص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي وقع بتاريخ 20 جوان في مادته الأولى على أن تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل المحددة بموجب المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 غير قابلة للتنازل، وتخص عدم قابلية التنازل عن كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي أو أي أملاك عقارية أخرى مهما تكن طبيعتها تابعة للمؤسسة العمومية، كما تخص عدم التنازل عن الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، حيث ألغى المرسوم بعضا من الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، باستثناء العقارات التي تعود لما قبل الاستقلال من أحكام أملاك الدولة، وكذا مساكن الإطارات في كل من الشراقة وسطاوالي. إضافة إلى ذلك، ألغى المرسوم الرئاسي الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294، والتي تقول إن كل تغيير في رأسمال المؤسسة يتم بمرسوم بعد اقتراح المدير العام.