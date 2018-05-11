التصحيح الأولي لامتحان البكالوريا تتم خلال اليومين المقبلين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن عملية التصحيح الأولي لامتحان شهادة البكالوريا ستتم "خلال اليومين المقبلين"، وستأخذ بعين الاعتبار عامل "صعوبة الأسئلة" في تقييم إجابات التلاميذ.

وقالت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، أن "عملية التصحيح الأولي لامتحان شهادة البكالوريا التي ستتم خلال اليومين المقبلين"، ستأخذ بعين الاعتبار عامل "صعوبة الأسئلة" في تقييم إجابات التلاميذ. مؤكدة أن "الامتحانات هذه السنة جرت في أجواء جيدة".

وفي ردها على سؤال بخصوص امتحاني شهادتي الابتدائي والمتوسط، أعلنت الوزيرة أنها ستقدم "حصيلة دقيقة بعد غد الأربعاء" حول مجريات هذين الامتحانين، مشيرة إلى أن النتائج النهائية "مقبولة".

يذكر أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي 87.25 بالمائة هذه السنة.