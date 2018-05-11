هذا هو مصير اللحوم المحجوزة في قضية الكوكايين

قال وزير التجارة، السعيد جلاب، اليوم الاثنين، إن شحنة اللحوم المحجوزة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين المضبوطة في ميناء وهران، ستخضع للخبرة العملية والتحليل، لتحديد مصيرها.

وأوضح جلاب في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أن نتائج التحليل التي ستخضع لها اللحوم هي من ستحدد مصيرها، ولم يستبعد أن يتم استرجاع تلك الصالحة للاستهلاك وبيعها في المزاد.

وكانت جمعية حماية المستهلك قد حذّرت من خطر تسويق تلك اللحوم، بسبب قرب انتهاء مدة صلاحيتها التي حددتها بـ 4 جويلية الجاري.