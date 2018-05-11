بعد تحذير جمعية حماية المستهلك من خطر تسويقها

إخضاع لحوم البوشي لتحاليل الخبرة قبل تحديد مصيرها

قال وزير التجارة السعيد جلاب أمس، إن شحنة اللحوم المحجوزة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين المضبوطة في ميناء وهران ستخضع للخبرة العلمية والتحليل، لتحديد مصيرها.

أوضح جلاب في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أن نتائج التحليل التي ستخضع لها اللحوم هي من ستحدد مصيرها، ولم يستبعد أن يتم استرجاع الصالحة منها للاستهلاك وبيعها في المزاد. وكانت جمعية حماية المستهلك قد حذّرت من خطر تسويق تلك اللحوم، بسبب اقترابها من انتهاء مدة صلاحيتها التي حددت بـ 4 جويلية الجاري.

من جهة أخرى، عاد الوزير جلاب إلى ملف تصدير المنتوجات الفلاحية، حيث أعلن عن تنظيم ورشة عمل غدا على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، بحضور مختلف الفاعلين في مجال التصدير، بهدف وضع شروط ومعايير خاصة لضبط هذه العملية.