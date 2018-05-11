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استجابة لمطالب الجزائر

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين

  02 جويلية 2018 - 20:13   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الحدث
الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نواكشوط بموريتانيا، أن الاتحاد الأفريقي يرفض بالكامل الاقتراح الأوروبي بإقامة منصات لاستقبال وفرز المهاجرين في أفريقيا.

 

تسعى موريتانيا إلى بذل قصارى جهودها لإنجاح القمة الـ55 لدول الاتحاد الأفريقي التي عقدت أشغالها خلا اليومين المنصرمين، بالعاصمة نواكشوط بحضور نحو 40 رئيس دولة. وجاءت القمة العادية في وقت كثر فيه الجدل حول أزمة المهاجرين الذين يعبرون الصحاري للوصول إلى أوروبا. وقد حاول الرئيس الفرنسي الذي شارك للمرة الأولى في هذه القمة كونه يسعى، مع مسؤولين أوروبيين آخرين، إلى إقناع بعض الدول الأفريقية بقبول فكرة فتح مراكز لإيواء وفرز المهاجرين الذين يعبرون منطقة الصحراء، على أراضيها.  ومن بين القضايا التي ناقشها المشاركون في القمة، ملف الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها بعض الدول الأفريقية نفسها مثل الجزائر والمغرب وليبيا التي يقصدها عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يعبرون الصحراء الكبرى أملا في الوصول إلى أوروبا.

وكانت الجزائر والمغرب في طليعة البلدان التي طالبت من بعض الدول الأفريقية الجارة بذل جهود أكثر من أجل ضبط حدودها ومنع عشرات المهاجرين من التدفق إليها. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد مجددا رفض الجزائر إقامة مراكز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، من العاصمة الموريتانية نواكشوط، قبيل انعقاد القمة الـ31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي. وقال أويحيى إن الجزائر  لن تقبل بإقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، موضحا أن  موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عبر عنه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ولن تقبل الجزائر بإقامة مراكز من هذا النوع، مضيفا ان  الاوروبيين بصدد البحث عن مكان لاقامة مراكزهم.

م.ن

 

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