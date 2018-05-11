اطلاق قطـارت الاستجمام نحو المدن الساحليـة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص بموسم الاصطياف من خلال تسخير قطارات تضمن رحلات تربط مدن داخلية وخصوصا من ولايات الجنوب بالمدن الشمالية على الشريط الساحلي للبلاد.

وحسب بيان للشركة فإن هذه القطارات الخاصة المسماة "قطارات الاستجمام في البحر" قد دخلت حيز الخدمة بالنسبة لموسم الاصطياف 2018 اعتبارا من الفاتح جويلية الجاري وذلك بهدف تسهيل حركة تنقل مصطافي المناطق الداخلية نحو المدن الساحلية.

ويتعلق الأمر بالخط الرابط بين قسنطينة و نابة الذي برمجت رحلاته يوميا على 6سا50د من محطة قسنطينة للوصول إلى محطة عنابة على 09سا27د، في حين يكون الانطلاق من عنابة على 18سا40د والوصول الى قسنطينة في حدود 21سا17د

كما سخرت الشركة خط آخر دخل حيز الخدمة يوميا بين عنابة ومدينة شيحاني بولاية الطارف، حيث حددت مواقيت الانطلاق من محطة عنابة على التوالي في 05سا55 د و 18سا20د لتصل الساعة 06سا36د و 19سا01د إلى محطة شيحاني، وبرمجت رحلات العودة من محطة شيحاني على الساعة 06سا 50 د بالنسبة للرحلة الأولى و19سا و 20 د بالنسبة للرحلة الثانية لتصل عنابة على التوالي 07سا 30 و 20سا 00 د.

وبالنسبة للخطوط العاملة طيلة أيام الاسبوع عدا الجمعة فيتعلق الامر بالخط الرابط بين سكيكدة وقسنطينة حيث حدد مواقيت الانطلاق من محطة قسنطينة على الساعة 06سا 00 د لتصل سكيكدة على الساعة 07 سا 35 د بينما تنطلق رحلة العودة من سكيكدة على 18سا 30د لتصل الى قسنطينة في 20سا 11د

من جهة اخرى تم اطلاق خط آخر أيام السبت والاثنين و الخميس بين قسنطينة وجيجل بحيث يكون الانطلاق في 06سا20د من محطة قسنطينة والوصول 9 سا14د الى محطة جيجل بينما حدد توقيت رحلة العودة من جيجل في 16سا35د والوصول إلى قسنطينة في 19سا33د.

وأضاف البيان ذاته أنه تم برمجة خط آخر أيام الثلاثاء والاربعاء بين بسكرة -قسنطينة-سكيكدة حيث يكون الانطلاق من بسكرة على الساعة 03سا30د ليصل الى سكيكدة في 8سا 41 د بينما حدد توقيت العودة من سكيكدة في 17 سا 20 والوصول إلى بسكرة في 22سا21د.

و إضافة إلى ذلك هناك خط مبرمج لأيام السبت والأحد دخل حيز الخدمة و يتعلق الأمر بالخط الرابط بين عين التوتة وسكيكدة، حيث حدد الانطلاق من مدينة عين التوتة في 05سا02 د والوصول الى سكيكدة في 8 سا41د بينما حدد توقيت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا20د والوصول الى عين التوتة في حدود 20سا50د.

كما أطلقت الشركة خط تقرت-بسكرة -سكيكدة أيام الخميس حيث يكون الانطلاق من تقرت على الساعة 1سا00د والوصول الى سكيكدة في 8سا41د. بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا20د والوصول 00سا48د.