تفاصيل توزيع 56 ألــف سكن وتجــزئة في عيد الاستقلال

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عزمها القيام بعملية توزيع 56182 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني عشية الخامس جويلية المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر من حيث ضخامة عدد السكنات التي ستوزع عبر كامل ولايات الوطن واختلاف صيغ الاستفادة منها، بعد عملية توزيع 50 ألف سكن في ليلة السابع والعشرين من رمضان الفضيل.

و بحسب بيان وزارة السكن فانه سيتم توزيع 25326 وحدة سكنية من نوع العمومي الايجاري و 5451 وحدة من سكنات التساهمي أوالمدعم ، و 2434 وحدة سكنية متنوعة، و726 وحدة سكنية من نوع الترقوي ، وكذا 18530 وحدة سكنية من السكن الريفي اضافة الى توزيع 3715 قطعة ارض موجهة للبناء .

وفيما يلي حصة كل ولاية من السكنات التي ستوزع في هاته العملية :

ادرار 578 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

الشلف 886 وحدة سكنية

الاغواط 661 وحدة سكنية

ام البواقي 1137 وحدة سكنية

باتنة 5345 وحدة سكنية

بجاية 757 وحدة سكنية

بسكرة 2000 وحدة سكنية

بشار 140 وحدة سكنية

البليدة 506 وحدة سكنية

البويرة 1341 وحدة سكنية

تمنراست 659 وحدة سكنية

تبسة 622 وحدة سكنية

تلمسان 2351 وحدة سكنية

تيارت 1313 وحدة سكنية

تيزي وزو 1180 وحدة سكنية

العاصمة 2000 وحدة سكنية

الجلفة 1714 وحدة سكنية

جيجل 262 وحدة سكنية

سطيف 1183 وحدة سكنية

سعيدة 1537 وحدة سكنية

سكيكدة 1500 وحدة سكنية

سيدي بلعباس 236 وحدة سكنية

عنابة 140 وحدة سكنية

قالمة 1558 وحدة سكنية

قسنطينة 1856 وحدة سكنية

المدية 2000 وحدة سكنية

مستغانم 1698 وحدة سكنية

المسيلة 1052 وحدة سكنية

معسكر 1304 وحدة سكنية

ورقلة 600 وحدة سكنية

وهران 2000 وحدة سكنية

البيض 140 وحدة سكنية

ايليزي 226 وحدة سكنية

برج بوعريريج 1546 وحدة سكنية

بومرداس 1448 وحدة سكنية

الطارف 2068 وحدة سكنية

تندوف 400 وحدة سكنية

تسيمسيلت 370 وحدة سكنية

الوادي 1858 وحدة سكنية

خنشلة 895 وحدة سكنية

سوق اهراس 535 وحدة سكنية

تيبازة 1020 وحدة سكنية

ميلة 1025 وحدة سكنية

عين الدفلى 1050 وحدة سكنية

النعامة 400 وحدة سكنية

عين تمونشنت 200 وحدة سكنية

غرداية 1745 وحدة سكنية

غيليزان 1140 وحدة سكنية