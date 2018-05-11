تفاصيل توزيع 56 ألــف سكن وتجــزئة في عيد الاستقلال
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عزمها القيام بعملية توزيع 56182 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني عشية الخامس جويلية المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر من حيث ضخامة عدد السكنات التي ستوزع عبر كامل ولايات الوطن واختلاف صيغ الاستفادة منها، بعد عملية توزيع 50 ألف سكن في ليلة السابع والعشرين من رمضان الفضيل.
و بحسب بيان وزارة السكن فانه سيتم توزيع 25326 وحدة سكنية من نوع العمومي الايجاري و 5451 وحدة من سكنات التساهمي أوالمدعم ، و 2434 وحدة سكنية متنوعة، و726 وحدة سكنية من نوع الترقوي ، وكذا 18530 وحدة سكنية من السكن الريفي اضافة الى توزيع 3715 قطعة ارض موجهة للبناء .
وفيما يلي حصة كل ولاية من السكنات التي ستوزع في هاته العملية :
ادرار 578 وحدة سكنية من مختلف الصيغ
الشلف 886 وحدة سكنية
الاغواط 661 وحدة سكنية
ام البواقي 1137 وحدة سكنية
باتنة 5345 وحدة سكنية
بجاية 757 وحدة سكنية
بسكرة 2000 وحدة سكنية
بشار 140 وحدة سكنية
البليدة 506 وحدة سكنية
البويرة 1341 وحدة سكنية
تمنراست 659 وحدة سكنية
تبسة 622 وحدة سكنية
تلمسان 2351 وحدة سكنية
تيارت 1313 وحدة سكنية
تيزي وزو 1180 وحدة سكنية
العاصمة 2000 وحدة سكنية
الجلفة 1714 وحدة سكنية
جيجل 262 وحدة سكنية
سطيف 1183 وحدة سكنية
سعيدة 1537 وحدة سكنية
سكيكدة 1500 وحدة سكنية
سيدي بلعباس 236 وحدة سكنية
عنابة 140 وحدة سكنية
قالمة 1558 وحدة سكنية
قسنطينة 1856 وحدة سكنية
المدية 2000 وحدة سكنية
مستغانم 1698 وحدة سكنية
المسيلة 1052 وحدة سكنية
معسكر 1304 وحدة سكنية
ورقلة 600 وحدة سكنية
وهران 2000 وحدة سكنية
البيض 140 وحدة سكنية
ايليزي 226 وحدة سكنية
برج بوعريريج 1546 وحدة سكنية
بومرداس 1448 وحدة سكنية
الطارف 2068 وحدة سكنية
تندوف 400 وحدة سكنية
تسيمسيلت 370 وحدة سكنية
الوادي 1858 وحدة سكنية
خنشلة 895 وحدة سكنية
سوق اهراس 535 وحدة سكنية
تيبازة 1020 وحدة سكنية
ميلة 1025 وحدة سكنية
عين الدفلى 1050 وحدة سكنية
النعامة 400 وحدة سكنية
عين تمونشنت 200 وحدة سكنية
غرداية 1745 وحدة سكنية
غيليزان 1140 وحدة سكنية