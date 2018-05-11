القضاء على 20 ارهابيا خلال السداسي الأول من 2018

تم خلال السداسي الأول لسنة 2018 من تحييد 117 إرهابيا واسترجاع كميات معتبرة من الاسلحة والذخيرة، حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وحسب هذه الحصيلة فقدتم خلال هذا السداسي القضاء على 20 ارهابي والقبض عل 18 اخرين والعثور على 3 جثث ، واستسلام 66 ارهابي وعائلة تتكون من 10 افراد.

وتمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي أيضا خلال هذه الفترة من توقيف 57 عنصرا لدعم للجماعات الارهابية و كشف و تدمير 311 مخبأ للإرهابيين و ورشتين لصناعة المتفجرات.

كما تم استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة من بينها 14 رشاش من مختلف الأصناف و 14 قاذف صاروخي و 345 قذيفة و 12 صاروخ، بالإضافة إلى 133 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 164 بندقية و 9 مسدسات من مختلف الاصناف و كذا 31273

طلقة من مختلف العيارات.

وتم أيضا كشف وتدمير 318 قنبلة تقليدية الصنع و61 لغم و 220 كبسولة خاصة بالمتفجرات بالإضافة إلى 32 جهاز اتصال مفخخ و 700 كلغ مواد كيمياوية لصناعة المتفجرات.

و في مجال حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة, تمكن أفراد الجيش من توقيف 366 تاجر مخدرات و ضبط 701 كلغ من الكوكايين و أكثر من 140 قنطار من الكيف المعالج و 268592 قرص مهلوس.

و تم كذلك توقيف 947 مهربا و 48 منقبا عن الذهب مع احباط تهريب 565581 لتر وقود و حوالي 540 طن مواد غذائية بالإضافة إلى حجز 451 مولد كهربائي, 390 مطرقة ضغط و 184 جهاز كشف عن المعادن و حجز حوالي 1800 قنطار من التبغ و 223304 علبة من السجائر مع حجز 416 عربة من مختلف الاصناف.

و عن محاربة الهجرة غير الشرعية, فقد تم خلال السداسي الأول ل2018 توقيف 4700 مهاجر غير شرعي و انقاذ حياة 772 شخص من الغرق في عرض البحر و انتشال 17 جثة إلى جانب توقيف 21 غطاس بدون رخصة وضبط اكثر من 20 كلغ من المرجان.