مفارز الجيش تشدد الخناق على بقايا الدمويين

تحييد 38 إرهابيا واستسلام 66 آخرين خلال 6 أشهر

ضبط 4700 حراق وتوقيف قرابة ألف مهرّب

تلقت بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر ضربات موجعة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث تمتحييد 117 إرهابي واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة.

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قضت قوات الجيش الوطني الشعبي على 20 إرهابيا وأوقفت 18 آخرين في عمليات متفرقة من الوطن، في حين سلم 66 إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية، هربا من جحيم العيش في الجبال وقرروا الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، كماتمكنت مفارز للجيش خلال السداسي الأول من السنة الجارية. في ذات السياق، أوقفت مفارز الجيش 57 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشفت ودمرت 311 مخبأ للإرهابيين وورشتين لصناعة المتفجرات، كما تم استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة من بينها 14 رشاش من مختلف الأصناف، 14 قاذف صاروخي، 345 قذيفة و12 صاروخا، إضافة إلى 133 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 164 بندقية و9 مسدسات من مختلف الأصناف وكذا 31273طلقةمن مختلف العيارات. تم كشف وتدمير 318 قنبلة تقليدية الصنع 261 لغم و220 كبسولة خاصة بالمتفجرات، بالإضافة إلى 32 جهاز اتصال مفخخ و700 كلغ مواد كيمياوية لصناعة المتفجرات. تم حجز 14 رشاشا من مختلف الأصناف، 14 قاذفا صاروخيا، 345 قذيفة، 12 صاروخا و7 رؤوس صواريخ للمدفعية BM 21، بالإضافة إلى 133 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 164 بندقية، 9 مسدسات من مختلف الأصناف، 150 بندقية، 8 مسدسات من مختلف الأصناف، 82 صاعقا، 39 شريط ذخيرة، 237 مخزن ذخيرة و31273 طلقة من مختلف العيارات. في مجال حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكن أفراد الجيش من توقيف 366 تاجر مخدرات وضبط 701 كلغ من الكوكايين وأكثر من 140 قنطار من الكيف المعالج و268592 قرص مهلوس. وتم كذلك توقيف 947 مهرب، 48 منقبا عن الذهب مع احباط تهريب 565581 لتر من الوقود و540 طن مواد غذائية، إضافة إلى حجز 451 مولد كهربائي، 390 مطرقة ضغط و184 جهاز كشف عن المعادن وحجز1800 قنطار من التبغ و223304 علبة من السجائر مع حجز 416 عربة من مختلف الاصناف. وعن محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم خلال السداسي الأول لـ 2018 توقيف 4700 مهاجر غير شرعي وانقاذ حياة 772 شخص من الغرق في عرض البحر، وانتشال 17 جثة إلى جانب توقيف 21 غطاسا دون رخصة وضبط أكثر من 20 كلغ من المرجان.