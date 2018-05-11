تدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة

الإرهابي أبو محمد يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمّى حمّادي حميدو المدعو أبو محمدويعد الإرهابي التائب ممن التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية سنة 2012، كماكشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الرفاعة، بلدية تاكسلانت، غرب باتنة مخبأين للإرهابيين يحويان لغمين تقليديي الصنع ومواد غذائية وأغراض مختلفة.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني، إنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة يتعلق الأمر بالمسمى حمادي حميدوش، المدعو أبو محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 وتمكنت مصالح الجيش من حجز سلاحه الناري المتمثل في مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني اثنين ذخيرة مملوءتين وأحرزت وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، نجاحات باهرة في دحر معاقل الإرهاب وهو ما يؤكد على مدى عزم وإصرار الأخيرة على حماية أمن واستقرار الوطن، حيثتشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين بعض الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا اطلاقها لـ نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية على الشريط الحدودي للبلاد، حيث تؤكد هذه النتائج مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الرفاعة، بلدية تاكسلانت، غرب باتنة، مخبأين للإرهابيين يحويان لغمين تقليديي الصنع ومواد غذائية وأغراض مختلفة،وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، ستة مهربين وحجزت 1,25 طن من المواد الغذائية و200 لتر من مادة زيت المائدة ومولدين 02 كهربائين ومطرقتي 02 ضغط، وضبط حراس الحدود بتلمسان، 94 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ببشار، تاجري مخدرات بحوزتهما 25 كيلوغرام من نفس المادة، كماأوقف عناصر حرس السواحل بالقالة، أربعة غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس، بالإضافة إلى قاربين تقليديي الصنع.