3 قتلى و10 جرحى في حادثي مرور بالبويرة والبيض

لقي شخصان مصرعها و أصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع مساء أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 5 في المكان المسمى "قالوس"بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لذات الولاية أن الحادث ووقع نتيجة اصطدام بين شاحنة و سيارة، أدى إلى وفاة امرأة و رجل في الأربعينات من العمر و جرح أربعة أشخاص. و تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخضرية و قدمت الإسعافات اللازمة للجرحى، كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للتقصي عن ظروف الحادث.

وبولاية البيض أفادت الحماية المدنية بمقتل فتاة وإصابة ستة أشخاص آخرين من نفس العائلة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء الخميس ببلدية الكاف لحمر وقالت ذات المصالح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 أ الرابط بين بلديتي الكاف وبوقطب شمال الولاية ونجم عن انحراف سيارة سياحية عن مسارها و انقلابها.

وقد خلف الحادث مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 سنة فيما أصيب ستة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 3و 60 سنة ثلاثة منهم أطفال. وتم تحويل جثة المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقطب فيما تم نقل المصابين نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لنفس المستشفى لتقلي العلاج. من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.