60 غريقا في الشواطئ والمسطحات المائية

لقي 60 شخصا حتفهم غرقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ الفاتح يونيو الماضي، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية

وأوضح ذات المصدر أن جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام سجل منذ الفاتح يونيو الماضي "وفاة 24 شخصا من بينهم 12 في الشواطئ المسموحة و 12 آخرين في الشواطئ الممنوعة، كما تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة 36 شخصا على مستوى المسطحات المائية (4 أشخاص في السدود، 6 في الأودية، 14 في المجمعات المائية،9 في البرك المائية إلى جانب ثلاثة (3) أشخاص في الأحواض المائية"

من جهة أخرى سجلت ذات المصالح منذ يوم الأربعاء الماضي 31 حادث مرور أودى بحياة 30 شخصا وإصابة 96 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية

وخلال نفس الفترة, تم إخماد 58 حريقا تسببت في خسائر قدرت بـ 204 هكتار من الغابات، 723 هكتار من القمح, 9 هكتارات من الشعير، 17 هكتار أعشاب جافة، 15140 حزمة تبن، 697 نخلة و 1162 شجرة مثمرة