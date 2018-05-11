إسقاط شبكة سرقة السيارات بالعاصمة و البليدة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من شخصين احترفا سرقة المركبات على مستوى محور ولايتي الجزائر العاصمة و البليدة، مع استرجاع ثلاث مركبات كانت محل سرقة

و أوضح اليوم السبت بيان لمصالح أمن العاصمة، أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية تمكّنت من استرجاع مركبة كانت محل سرقة بقطاع الاختصاص بعد إجراء المعاينة التقنية عليها ورفع البصمات التي تُركت داخل السيارة، تمّ تحديد هويّة السارق الذي تطابقت بصماته مع تلك الموجودة بقاعدة المعطيات لنظام التعرّف الآلي على البصمات، ليتم توقيفه على مستوى الحي الذي يقيم فيه

و بمواجهته بمختلف الحقائق والمعطيات، اعترف بأنه قام بسرقة عدّة مركبات باستعمال أدوات بسيطة حيث كان في كل مرّة يأخذها إلى منطقة الأربعاء بولاية البليدة ليجد شريك له يقوم بتأمين الطريق له لتجنب نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية

بعدها تمكّنت ذات المصالح من استرجاع مركبة ثانية كانت محل سرقة من حظيرة أحد المراكز التجارية من قبل نفس المشتبه فيه، الذي بعد تفتيش منزله تمّ العثور على مفاتيح معدّة خصيصا لفتح الأبواب وتشغيل محركات السيارات

و بعد سلسلة من التحريّات تمكنّ عناصر الشرطة من تحديد هويّة الشريك الثاني في الشبكة الإجرامية حيث تمّ توقيفه ليعترف بدوره بكل ما نسب إليه من أفعال كما تمكّنت ذات الفصيلة من استرجاع سيارة ثالثة بكافة وثائقها. و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفهم