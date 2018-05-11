عقد مجلس الأعمال الجزائري-الروسي

وصف السفير الجزائري بموسكو، اسماعيل علاوة، العلاقات الجزائرية الروسية بالتاريخية والاستراتيجية والناجحة في كل الميادين وبكل المقاييس، لا سيما بعد التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجي سنة 2001، كسابقة في تاريخ روسيا مع دولة عربية أو إفريقية.

وأوضح سفير الجزائر بموسكو إسماعيل علاوة في للإذاعة الأولى، عشية انعقاد مجلس الأعمال الجزائري الروسي، اليوم الأحد، أن هذا سيسمح بتطوير الشراكة بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للاستثمار، مؤكدا على استغلال جميع الفرص للسماح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والروس للاطلاع على حاجيات كل شريك في كلا الاتجاهين.

وينعقد مجلس الأعمال الجزائري-الروسي في مدينة يكاترينبورغ بروسيا، وذلك على هامش المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم 2018" المقرر من 8 إلى 12 جولية الجاري .

وسيشرف على افتتاح مجلس الأعمال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي والوزير الروسي للصناعة والتجارة، دينيس مانتوروفي، حسب ما أفاد به بيان وزارة الصناعة والمناجم.

ويشارك يوسفي الذي سيكون مرفوقا بوفد من كبار المسؤولين في دائرته الوزارية، كضيف شرف في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم 2018" الذي يجمع أكبر الصناعيين في العالم.

وعلى هامش هذه التظاهرة الاقتصادية سيجري الوزير محادثات مع نظيره الروسي ومسؤولين رسميين آخرين روس وأجانب.