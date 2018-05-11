60 غريقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ جوان

لقي 60 شخصا حتفهم غرقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ الفاتح يونيو الماضي، حسب حصيلة كشفت عنها السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، الملازم الاول نسيم برناوي أن جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام سجل منذ الفاتح يونيو الماضي "وفاة 24 شخصا من بينهم 12 في الشواطئ المسموحة و 12 آخرين في الشواطئ الممنوعة، كما تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة 36 شخصا على مستوى المسطحات المائية، 4 أشخاص في السدود، 6 في الأودية، 14 في المجمعات المائية، 9 في البرك المائية، إلى جانب ثلاثةأشخاص في الأحواض المائية".