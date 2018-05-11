قايد صالح يشرف غدا على تسليم جائزة الجيش لأفضل عمل علمي

يشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الاثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، على مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2018 في طبعتها السابعة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وستكون هذه المناسبة سانحة للفريق لتكريم الفائزين في مختلف التخصصات على غرار العلوم الطبية والتكنولوجية والإنسانية والأعمال الفنية، يضيف ذات المصدر