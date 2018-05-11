أويحيى يمثل الرئيس بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس التركي

سيتنقل الوزير الأول،أحمد أويحيى غدا الاثنين إلى أنقرة لتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس التركي، السيد طيب رجب أردوغان، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الوزارة الأولى

وأوضح البيان أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سيتنقل يوم الاثنين 09 جويلية 2018 إلى العاصمة التركية أنقرة لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس التركي السيد طيب رجب أردوغان"

وسيؤدي السيد أردوغان, الذي أعيد انتخابه لعهدة جديدة يوم 24 جوان الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي خلال حفل رسمي

وللتذكير, فقد أنتخب السيد طيب رجب أردوغان لعهدة جديدة تدوم خمس سنوات في الدور الأول من هذه الانتخابات، بنسبة 52,59 في المائة من الاصوات، على حساب مرشح المعارضة الرئيسي, محرم إنجي