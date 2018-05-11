500 متطوعا و800 عضوا لخدمة الحجاج الجزائريين

تم اليوم الأحد تنصيب لجنة المراقبة والمتاعبة لموسم الحج، والتي ستعمل بالتنسيق بين الديوان الوطني للحج والعمرة وإطارات الشؤون الدينية والحماية المدنية، والتي ستشرف على المؤطرين المرافقين للحجاج تحضيرا لأولى الرحلات في الـ25 جويلية الجاري.

هذا الوفد سيتنقل إلى البقاع المقدسة في السابع عشر من الشهر الجاري لمتابعة ومراقبة مدى جاهزية المتعاملين لاستقبال الحجاج الميامين على أن تكون أول رحلة لحجاجنا في الخامس والعشرين الجاري إلى المدينة المنورة بحسب ما أوضح مدير نشاط الحج بديوان الحج والعمرة ابراهيم مقدور .

ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، بمجالات الإعاشة والإيواء والنقل بمراكز المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة.

رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أكد تسجيل أزيد من 500 متطوع لخدمة الحجاج إضافة إلى لجنة خاصة لمراقبة سير العملية تتكون من 800 عضو مسجلين سلفا.

ويدعو مسير وكالة سياحية، فركوس سعيد، إلى ضرورة التكوين والتأطير لأعضاء البعثة أمر مفصلي لتمكين الحجاج من أداء المناسك بطريقة صحيحة، وكذا ضرورة مرافقتهم من لحظة وصولهم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة حتى إنهاء المناسك.

من جهته أكد الرائد عبد القادر من المديرية العامة للحماية المدنية أنهم سيعملون بحكم خبرتهم وتجربتهم على مرافقة الحجاج وتقديمهم أحسن الخدمات لأداء المناسك في أحسن الظروف.