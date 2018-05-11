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طلعات جوية ومراقبة للحدود بعد مقتل 9 عناصر للحرس التونسي

تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس

  08 جويلية 2018 - 21:28   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس

رفعت مصالح الأمن درجة التأهب القصوى في العديد من المناطق الحدودية خاصة الشرقية والجنوبية منها، تحسبا لأي طارئ قد تعرفه هذه المناطق التي تعرف حركية كبيرة خلال هذه الفترة من السنة،حيث  يحج عشرات الآلاف من الجزائريين للجارة الشرقية لقضاء موسم الاصطياف.

 

كثفت مصالح الأمن انتشارها عبر مختلف النقاط الحدودية والمطارات والموانئ بعد تلقيها معلومات تفيد بتخطيط عناصر إرهابية لهجمات محتملة تبحث من خلالها عن الصدى الإعلامي، خاصة بعد الحصار المفروض عليها من جهة وتلقيها ضربات وهزائم متتالية على يد قوات الجيش الشعبي الوطني في العديد من مناطق الوطن، كما أضافت مصادر متطابقة أن مصالح الجيش الوطني كثفت من دورياتها على الحدود الشرقية بعد تسرب معلومات تفيد بتخطيط عدد من العناصر الإرهابية الناشطة بالتراب التونسي للتسلل إلى الجزائر عبر المنافذ الحدودية، خاصة بعد العملية التي نفذتها جماعة إرهابية أمس وراح ضحيتها 9 عناصر من الأمن التونسي وتسجيل عدة إصابات، بالإضافة إلى تقارير أمنية صادرة عن كل من الجزائر وتونس ودول أوربية تحذر من مخطط لتنظيم  داعش لتنفيذ اعتداءات إرهابية من طرف انتحاريين تم تدريبهم في ليبيا، بحثا عن صدى إعلامي بعد الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم عبر العالم خلال الفترة الأخيرة. في سياق متصل، كثفت مصالح أمن الحدود مراقبتها على كل الأشخاص والمركبات الوافدة من وإلى تونس والجزائر عبر النقاط الحدودية البرية، على خلفية تلقيها تنبيهات بخصوص تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية، حيث باشرت المصالح الأمنية مخططًا استثنائيا يقضي بمراقبة وتفتيش المركبات والأشخاص العابرين إلى تراب تونس والمغادرين باتجاه الجزائر، خصوصا أن الأمر يتعلق بفترة حساسة هي توجه آلاف الأشخاص لقضاء العطلة الصيفية بمواقع سياحية في تونس.

وللإشارة فقد أكدت تقارير استخباراتية من غرفة العمليات الأمنية المشتركة الجزائرية التونسية، أن أكثر من 100 إرهابي يتحصنون بالمرتفعات الجبلية على الحدود بين البلدين يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تهدد أمن تونس والجزائر، مضيفة أنتونس والجزائر متعاونان في هذه المسألة وأن الجزائر ستقدم ما يلزم للقضاء على هذه الجماعات التي استغلت هشاشة الوضع في مالي وليبيا للعبور إلى الحدود الجزائرية التونسية.

أسامة سبع

 

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