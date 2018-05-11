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ضربة جديدة للسياحة التونسية في عزّ موسم الاصطياف

مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية

  08 جويلية 2018 - 21:28   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الحدث
مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية

لقي 9 عناصر من الحرس الوطني التونسي حتفهم وأصيب آخرون خلال هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية في معتمدية غار الدماء التابعة لولاية جندوبة بأقصى الشمال الغربي لتونس على الحدود مع الجزائر، حيث أكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل تسعة عناصر من الحرس الوطني وإصابة آخرين، وهو ما يعتبر ضربة قاسية للسياحة التونسية مع انطلاق الموسم.

 

قال المصدر ذاتهإنه عند نحو الساعة الحادية عشر من صباح أمس، كان أعوان الحرس الوطني التابعين للمركز العملياتي المتنقل بمعتمدية غار الدماء في دورية عادية، على متن سيارتين رباعيتي الدفع في هذه المنطقة الحدودية عند حصول الاعتداء الإرهابي الذي جاء إثر كمين نصبته مجموعة إرهابية في الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا. وتتمثل تفاصيل الكمين في رمي قنبلة يدوية على السيارة الأمنية الأولى وحصول مواجهات بعد ذلك بالأسلحة النارية بين أعوان الحرس الوطني والمجموعة الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد 9 عناصر من الحرس الوطني. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية  سفيان الزعق في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأن 9 أفراد من الحرس الوطني استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن دورية أمنية في منطقة عين سلطان بولاية جندوبة على الحدود مع الجزائر تعرضت إلى كمين من مجموعة إرهابية، موضحاأن المجموعة الإرهابية قامت باستهداف الدورية بلغم قبل أن تفتح النار صوبها، مضيفا أن عناصر الدورية ردوا الفعل، وأن تعزيزات أمنية توجهت إلى المكان، وتتواصل حاليا الاشتباكات مع المجموعة الإرهابية. وجاء هذا الاعتداءبعد ثلاثة أشهر عن غلق مركز التخييم بعين سلطان، قرب المكان الذي حدث فيه الاعتداء الإرهابي، إثر ورود معلومات عن وجود مجموعة إرهابية في المنطقة، بعد العثور على أحد الرعاة مقتولا في منطقة البياضة.ويتزامن هذا الاعتداء الإرهابي مع انتصاب سوق الصريا وهي أكبر الأسواق الموجودة في الشمال الغربيلتونس. وللإشارة فقد تعرضت تونس لثلاث هجمات إرهابية عام 2015، استهدفت اثنتان منها سواحا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو، وأسفرتا عن مقتل عشرات السائحين الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015، قُتل 14 من الحرس الرئاسي التونسي بعدما فجّر مهاجم حافلتهم،مما جعل الرئيس قايد السبسي يعلنحال الطوارئ منذ ذلك الوقت.

أسامة سبع

 

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