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صنع مجد الكرة في الستينات وكان مفخرة كل الجزائريين

لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته

  08 جويلية 2018 - 21:29   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته

بن فليس إلى جانب سلال وحداد وآخرين في توديع الأسطورة

جمعت جنازة أسطورة كرة القدم الجزائرية حسن لالماس أمس الفرقاء السياسيين أثناء تشييع جنازته، حيث سار عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق إلى جانب غريمه السياسي علي بن فليس، وظهر علي حداد أيضا الذي راجت أخبار عن تعرضه لمضايقات قضائية، كما حضر المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري ووزراء في الحكومة. وكانت جنازة  بيليه الجزائر أشبه بجنازة رسمية وشعبية في آن واحد، حيث جمعت آلاف المواطنين الذين حجوا إلى العاصمة لتشييع جثمان أسطورة الستينات.

 

في جنازة شعبية شارك فيها الرسميون بقوة والمعارضون السياسيون كذلك، فضلا عن المسؤولين السامين في الدولة، شيع أسطورة الكرة الجزائرية حسان لالماس إلى مثواه الأخير، حيث ودّعت الأسرة الكروية أمس أحسن لاعب جزائري عبر التاريخ حسن لالماس في جو مهيب بمقبرة قاريدي بالعاصمة، أين اجتمع آلاف من محبي اللاعب الذي صنع أمجاد شباب بلوزدادفي ستينات وسبعينات القرن الماضي من أجل توديع عمي  حسن. كما سجل العديد من اللاعبين السابقين الذين عايشوه حضورهم الجنازة إلى جانب لاعبين حاليين وآخرين دوليين ناهيك عن مدربين وشخصيات رياضية، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. كما تخلى بعض السياسيين البارزين عن صراعاتهم السابقة في سبيل توديع  بيليه الجزائر، على غرار علي بن فليس الذي قرر الحضور جنبا إلى جنب مع غريمه سلال، كما سجل المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري حضوره في الجنازة. وخيمت أجواء الحزن على مشهد الجنازة خصوصا بين أصدقاء وعائلة ومحبي  ملك الكرة المغاربية والإفريقية مثلما لقبه الأسطورة البرازيلية بيليه، وتبادل الجميع التعازي على روح أحسن لاعب جزائري عبر التاريخ، وشهد الجميع لعمي  حسن أنه عاش حياة البسطاء ولم يعرض نفسه على أحد، سواء تعلق الأمر بفريقه السابق شباب بلوزداد أو حتى الفاف، كما أجمع الحضور على أن الفقيد وبالإضافة إلى فنياته الكبيرة فقد كان لاعبا خلوقا ومحبا للساحرة المستديرة التي كان يتابعها باهتمام حتى وهو يصارع المرض.

محمد لمين صحراوي

 

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