اجراءات صارمة لمحاصرة الحمى القلاعية

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجراءات وقائية بعد تسجيل اصابة 40 رأس من الابقار بداء الحمى القلاعية ببعض الولايات، حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي.

وقال الوزير على هامش الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة أنه تم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى للمناطق اخرى.

وعليه تم اصدار قرار بإيقاف استيراد هذا النوع من الماشية ومنع تنقلها الا بترخيص الى جانب ايفاد الاطباء البياطرة الى الولايات لمراقبتها والوقوف على اي تطور.

وتابع بوعزغي:" نعمل حاليا على احتواء هذه الامور ومعالجتها بكل مسؤولية".