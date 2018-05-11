تقرير استعلاماتي يحذر من تحوّلها إلى مرتع لتفريخ الفرق

متطرفون يسيطرون على العمل المسجدي

المساجد بمنطقة القبائل خارج مراقبة الدولة

حذر تقرير استعلاماتي من سيطرة متطرفين وأشخاص غرباء عن الحقل الديني على العمل المسجدي، وتحول بعض هذه الأخيرة إلى مرتع حقيقي لتفريخ المتطرفين وبعض الفرق فيها، في وقت عجزت وزارة الشؤون الدينية عن بسط يدها على مؤسسة المسجد كليا رغم المساعي الحثيثة لذلك.

يوضح التقرير أنّ بعض المساجد التي توجد في بلديات العاصمة والمناطق النائية وكذا منطقة القبائل ينشط فيها أشخاص ينتمون إلى تيارات فكرية ودينية مختلفة، والسلفيون الذين ينظمون حلقات ودروس فيها، كما أن تعيين الأئمة والخطباء يتم وفق اتفاق يقوم به بعض نشطاء هؤلاء، ويخرج الخطباء عن المرجعية الوطنية التي تحدث عنها الوزير محمد عيسى كثيرا، ولا يعترفون بالأعياد الوطنية ويعتبرونها بدعا، وفي منطقة القبائل يشير التقرير إلى أن بعض المساجد يقوم ببنائها عدد من المتبرعين دون الحصول على موافقة السلطات المحلية ولا حتى مديريات الأوقاف على مستوى الولايات، على حد قول مصدرنا، ويقوم بعضهم بتحويل بعض المرافق المهجورة إلى مصليات، ثم يتم بسط النفوذ عليها لتمرير أفكار تعتبر دخيلة على سكان المنطقة.

بحسب ذات المرجع فإن ظروف سيطرة هذه المجموعات على المساجد تشبه إلى حد ما فترة سيطرة التيارات الإسلامية المختلفة على المساجد في الثمانينات والتسعينات، حيث احتدم الصراع بين تيار الاخوان المسلمين الذي كان يتزعمه الشيخ محفوظ نحناح والتيار الذي ينتمي الى الفيس المنحل المنقسم الى سلفيون والجزأرة والمحليون والتكفير والهجرة وحتى بعض تلك التي كانت تنتمي الى حزب عبد الله جاب الله.

وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن حذر قبل أيام قليلة مما وصفها بمحاولات حثيثة للاستيلاء على مساجد الجمهورية، واستهداف بعض الأئمة بخلفيات أيديولوجية وغيرها، وأكد أن هذه الأخيرة ومنابرها تحميها الجمهورية وترعاها أيدي الإسلام وقوانين الدولة، في رسالة موجهة لمن قال إنهم متشددونيغامرون بإرجاعنا إلى سنوات الفتنة، من خلال التموقع المغرض في الجمعيات الدينية المسجدية ومناصرة هذا المسعى عبر بعض منابر الإعلام، وكذا الدفاع عن هذا المخطط من خلال التنظيمات المهنية المنحازة فكرياً وسياسيا والترويج له باستعمال منصات التواصل الاجتماعي وتسهيل تنفيذ هذه الخطة بقلة الوعي، أو بدافع الأنانية. أدى هذا الوضع حسب التوضيحات التي قدمها الوزير محمد عيسى في مناشير على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك لتجميد تجديد الجمعيات الدينية إلى اشعار لاحق، بعد أن أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على الائمة، وبات يتم في جو من الفوضى والتجاذب وانتهاك حرمة هذه الأخيرة واذهاب هيبة الامام، إذ تم ابراق هذا القرار في 30 جوان المنقضي، إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية للتنفيذ.