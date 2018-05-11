نسبة الرفض قاربت 92بالمائة

القنصلية المالطية تشدد في منح تأشيرات شنغن للجزائريين!

منحت السلطات المالطية التأشيرة لـ 545 جزائري فقط من بين 5029 متقدم للحصول على تأشيرة شنغن خلال 2017، وفقا لحصيلة أعدتها VisaInfo.comونشرتها مواقع إخبارية مالطية،أي بنسبة لم تتجاوز 8 بالمائة، بعد الفضائح التي لازمت السفارة المالطية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة.

أكّدت صحيفة ذي مالطا إندبندنت أن حجم رفض طلبات التأشيرة التي يقدمها الجزائريون يتجاوز بكثير نسبة 50 بالمائة التي أشار إليها رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قبل ثلاث سنوات، حيث تم رفض 4615 طلب، أي بنسبة 91.8 بالمائة من الملفات المودعة، وهي نسبة قبول جد منخفضة، مقارنة بسنة 2015 أين منحت السلطات المالطية التأشيرة لنصف عدد طالبيها، حيث تمإصدار 7000 تأشيرة شنغن من قبل قنصلية مالطا لصالح الرعايا الجزائريين في غضون 18 شهرا بين عامي 2014 و2015،إذ تمتوجيه اتهامات للدبلوماسية المالطية بمنح التأشيرة، حيث حث مجلس أوروبا السلطات المالطية على التأكد من أن طالبي التأشيرة سيغادرون الفضاء إلى بلدانهم الأصلية عند نهاية صلاحية التأشيرة،كما طلب المجلس من مالطا إجراء مزيد من التحقيقات المعمقة بشأن طالبي التأشيرة للمرة الأولى في الجزائر، بعد أن فجرت وسائل إعلام مالطية فضيحة أبطالها موظفون في القنصلية المالطية بالجزائر، ضمت فرض تكاليف إضافية على طالبي التأشيرات، مما أدى بالحكومة المالطية إلى سحب قنصلها في الجزائر، حيث أوردت صحفية تايمز أوف مالطا أن عملية تلاعب كبيرة بتأشيرات السفر يقوم بها ثلاثة موظفين في القنصلية في عمليات اتجار بالتأشيرات بالتعاون مع موظفين جزائريين ووسطاء، حيث يتم فرض دفع مبالغ إضافية خصوصا على الأثرياء، تتراوح بين 700 إلى 1500 أورو، مقابل الحصول على تأشيرة السفرسنة 2015. وفجّر النائب المعارض، بيبي فينش آدامي، نقاشا في البرلمان المحلي حول ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، محملا الحكومة المسؤولية عن ارتفاع العدد، وتحول مالطا إلى محطة عبور إلى فضاء شنغن، باعتبار أن غالبية المستفيدين من التأشيرات لا ينوون البقاء في بلادهم، محملا الحكومة تبعات الفضيحة في ظل صلات القرابة بين قنصل مالطا السابق بالجزائر والوزير الأول جوزيف موسكوت الأسبق، وهو ما دفعها إلى سحب القنصل من الجزائر آنذاك، أياما فقط قبل تعرضها للمساءلة من قبل اليمين، مؤكدة أن نصف عدد طلبات التأشيرة التي قدمها جزائريون قد رفضت بشكل جلب لها احتجاجات من قبل السلطات الجزائرية، حيث تملك القنصلية المالطية أعلى معدلات الرفض مقارنة بالمصالح القنصلية الأخرى العاملة في الجزائر.