توقيف 3 تجار مخدرات وحجز 13 كغ من الكيف
توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم، كمادمّرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
جاء في البيان أنه في إطار مكافحة الإرهابي أوقفت مفرزة للجيش الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم،فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية، إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية.وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشّعبي خلال عمليات متفرقة بكل من الجلفة وتلمسان وتمنراست ثلاثة تجار مخدرات، وحجزت 13.8 كيلوغراما من الكيف المعالج،بالإضافة إلى 148 قرص مهلوس وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضاغطة،في حين تم توقيف أربعةمهربين بتيارت وبسكرة وحجز 9189 وحدة من مختلف المشروبات و855 كيلوغرام من مادة التبغ. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 4 أشخاص بحوزتهم بندقية تقليدية الصنع ببسكرة،فيما أوقف عناصر حرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيّات مختلفة بتلمسان.
أسامة سبع