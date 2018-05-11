توقيف 3 تجار مخدرات وحجز 13 كغ من الكيف

توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم، كمادمّرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

جاء في البيان أنه في إطار مكافحة الإرهابي أوقفت مفرزة للجيش الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم،فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية، إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية.وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشّعبي خلال عمليات متفرقة بكل من الجلفة وتلمسان وتمنراست ثلاثة تجار مخدرات، وحجزت 13.8 كيلوغراما من الكيف المعالج،بالإضافة إلى 148 قرص مهلوس وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضاغطة،في حين تم توقيف أربعةمهربين بتيارت وبسكرة وحجز 9189 وحدة من مختلف المشروبات و855 كيلوغرام من مادة التبغ. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 4 أشخاص بحوزتهم بندقية تقليدية الصنع ببسكرة،فيما أوقف عناصر حرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيّات مختلفة بتلمسان.