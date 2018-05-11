أدانت الاعتداء الجبان الذي استهدف دورية للحرس الوطني

الجزائر تساند تونس في القضاء على الإرهاب

عرضت الجزائر على السلطات التونسية المساعدة في استئصال بقايا الجماعات الإرهابية التي تريد العبث باستقرار وأمن المنطقة، بعد الاعتداء الدموي الجبان الذي استهدف عناصر من الحرس الوطني التونسي قرب الحدود الجزائرية.

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عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أمس، إدانة الجزائر حكومة وشعبا للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الحرس الوطني التونسي قرب الحدود الجزائرية، وأعرب في برقية التعزية التي بعث بها إلى نظيره غازي الجريبي، نشرها في صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك، عن دعمهم المطلق وتعاونهم اللامتناهي من أجل استئصال بقايا هذا الورم الخبيث الذي يريد العبث باستقرار وأمن المنطقة، مضيفا تلقيت بكل أسى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية للحرس الوطني يوم 08 يوليو، والذي أسفر عن استشهاد ستة من أعوانه الذين نحسبهم من الشهداء، وتابع ونحن نتقاسم معكم الأحزان، ندين هذا الاعتداء الغاشم ونستنكر هذا الفعل الدنيء، الذي يدل على جبنه ومرتكبيه، ونبلغكم تعازينا الخالصة، باسمي وباسم الحكومة لتونس الشقيقة في هذا المصاب ونسأل أن يلهم ذويهم الصبر.

وأدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأحد دورية للحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، مساء أول أمس، حيث قال إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأحد 8 جويلية 2018، دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة، وأضاف ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم ولحكومة تونس وشعبها الشقيقين، وتابع نعرب عن تضامننا التام مع تونس، وإننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع والأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق وقادته وشعبه، على مكافحة هذه الآفة والتغلب عليها. وكانت الجزائر وتونس جددتا جانفي الماضي بالجزائر العاصمة، عزمهما على تكثيف وتكريس التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات بينهما في المجال الامني لفائدة أسلاك شرطة البلدين. وأكد وزير الداخلية التونسي، السابق، لطفي براهم، عقب زيارته لمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالعاصمة ومركز جمهرة العمليات الخاصة للشرطة بمنطقة بودواو في ولاية بومرداس سعيه لـ فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجزائر في الاختصاصات الأمنية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهما، مشيدا بـ المستوى الرفيع الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الارهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة.