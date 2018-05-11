هدد بتنفيذ عمليات أخرى في مناطق مختلفة

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحرس الوطني التونسي

تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ستة من عناصر الحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة شمالي البلاد، ونقلت وسائل إعلام تونسية بيانا لكتيبة عقبة بن نافع قالت إنه نشر على مواقع مقربة من التنظيم، جاء فيه إن العملية تمت بعد رصد وإعداد محكم، وأسفرت عن مقتل تسعة من أفراد الحرس الوطني، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كما هدد التنظيم الحكومة التونسية بمواصلة العمليات الإرهابية.

ادعى بيان الجماعة الإرهابية التي تبنت الهجوم الإرهابي الجبانأن العملية أسفرت عن مقتل تسعة من أفراد دورية الحرس الوطني من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة، مضيفا استولى الإرهابيون على ثمانية أسلحة رشاشة من نوع فال مسدس واحد، ومدفع رشاش دوشكا، مهددا الحكومة التونسية بمواصلة العمليات الإرهابية،وظهرت كتيبة عقبة لأول مرة تحقيقات الأمن التونسي مجريات عملية إرهابية على تخوم جبل الشعانبي في محافظة القصرين على الحدود الجزائرية أودت بحياة عون في الحرس الوطني في العاشر من ديسمبر 2012،ويعد الهجوم هو الأكبر في البلاد بعد حادث مماثل وقع في 7 مارس 2016 بمدينة بن قردان على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن والجيش.

في سياق متصل،أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية،وأكد عبد العزيز بن علي الشريف: إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا اليوم الأحد 8 جويلية 2018، دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة. مضيفا ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم ولحكومة تونس وشعبها الشقيقين،وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية نعرب عن تضامننا التام مع تونس، وإننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع والأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق، قادته وشعبه، على مكافحة هذه الآفة والتغلب عليها.