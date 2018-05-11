ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال لتيزي وزو
عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس
سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء بومرداسأمس، عقوبة السجن ما بين 18 شهرا و20سنة ضد 13 إرهابيا منضويا تحت الجماعة السلفية للدعوى والقتال الناشطة عبرإقليمي دلس وتيزي وزو، على رأسهم كل من خ كريم المكنى بـ القعقاع ول علي الملقب بـ يوسف هذا الأخير الذي كان مساره حافلا بالجرائم منذ 1995 تم توقيفهما خلال عملية نفذتها المصالح المشتركة للأمن والجيش في شهر مارس 2017على مستوى حي عين حمادوش بمدينة دلسوتمكنت من القضاء على عنصرين آخرين في هذه العملية.
قضية الحال -والتي تناولتها المحور اليومي في أعدادها السابقة- تعود وقائعها لشهر مارس2017، حينما تم توقيف الإرهابيين والقضاء علىعنصرين أخرين في اشتباكات مع أفراد الجيش الشعبي الوطني وهما كل من المكنى عبد القادروت مصطفى والقبض على متهمي الحال كل من المدعو خ كريم والمكنى ب القعقاع وهو مكلف بالإعلام لدى الجماعات المسلحة ول عليالمكنى بـ يوسف، واعترفمتهمي الحال خلال مجريات التحقيق خاصة المكنى بـ القعقاعالذي اعترف بانتمائه للجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المعروف بـ الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشطة عبر إقليم دلس ـ تيزي وزو سنة 2008 عن طريق تجنيده من طرف الارهابي المكنى عقبة في سرية تضم 77 ارهابيا على رأسهم الإرهابي ل علي المكنى يوسف المنخرط منذ 1995 المتهم الثاني في قضية الحال، هذا الأخير الذي كان نشاطه الإرهابي على مدار 21 سنة مليء بالأعمال الإرهابية خاصة في مدينة دلس حيثراح ضحيتها عسكريين، إلى جانب اختطاف مواطنبحجة التعامل مع عناصر الأمن وذبحه مع دفنهسنة1998، كما شارك في تنفيذ اعتداء ارهابي باستعمال المتفجرات استهدفت مركبة لقوات الشرطة بمنطقة باب السور، راح ضحيتها 3 شهداء وعملية اغتيال دركيين بحي لاسيتي وآخرين بالزي المدني في وسط المدينة، ناهيك عن اغتيال شرطيين آخرين بالمدينة الجديدة و عنصر حرس بلدي في سوربروكل هذه الأعمال نفذها ببلدية دلس. كما قامت ذاتالعناصر باعتداء بواسطة متفجرات استهدف قافلة عسكرية بالثوابت، راح ضحيتها ثلاثةعناصر إضافة لاعتداء آخر استهدفمركبة لقوات الشرطة سنة 2000 استشهد خلال شرطيين واغتيال رئيس المجلس الشعبي البلدي بوسط المدينة في نفس السنة،واستمر في عمله الإجرامي بعد تنقله إلى منطقة ميزرانة في سرية أخرى تضم 90 ارهابي على رأسهم المكنى بعكرمة ونفذوا عدة اعمال إجرامية استهداف قوات الجيش والاستيلاء على 12 رشاشا واغتيال حرس بلدي، كما شارك في عملية اجرامية بمنطقة أزفون بتيزي وزو أسفرت عن استشهاد 8عناصر شرطة و7منالجيش، ليحول إلى دلس مرة ثانية سنة 2016مع المكنى القعقاع وم. شعبان المكنى بـ بلال الذي قضي عليه قبل أسابيع فقط، إلى جانب المكنى بـ عبد القادرحيث مكثوا في غابة بوعربي ثمبحي عين حمادوش بدلس وكان نشاطهم تكليف عناصر الدعم والاسناد وارسالها إلى المعاقل بتيزي وزو، واستمروا في مسيرتهم لغاية شهر مارس 2017، وهو تاريخ توقيفهم في تطويق أمني بدلس ومحاكمتهم في قضية الحال.
ضاوية. م