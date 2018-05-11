ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال لتيزي وزو

عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس

سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء بومرداسأمس، عقوبة السجن ما بين 18 شهرا و20سنة ضد 13 إرهابيا منضويا تحت الجماعة السلفية للدعوى والقتال الناشطة عبرإقليمي دلس وتيزي وزو، على رأسهم كل من خ كريم المكنى بـ القعقاع ول علي الملقب بـ يوسف هذا الأخير الذي كان مساره حافلا بالجرائم منذ 1995 تم توقيفهما خلال عملية نفذتها المصالح المشتركة للأمن والجيش في شهر مارس 2017على مستوى حي عين حمادوش بمدينة دلسوتمكنت من القضاء على عنصرين آخرين في هذه العملية.

قضية الحال -والتي تناولتها المحور اليومي في أعدادها السابقة- تعود وقائعها لشهر مارس2017، حينما تم توقيف الإرهابيين والقضاء علىعنصرين أخرين في اشتباكات مع أفراد الجيش الشعبي الوطني وهما كل من المكنى عبد القادروت مصطفى والقبض على متهمي الحال كل من المدعو خ كريم والمكنى ب القعقاع وهو مكلف بالإعلام لدى الجماعات المسلحة ول عليالمكنى بـ يوسف، واعترفمتهمي الحال خلال مجريات التحقيق خاصة المكنى بـ القعقاعالذي اعترف بانتمائه للجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المعروف بـ الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشطة عبر إقليم دلس ـ تيزي وزو سنة 2008 عن طريق تجنيده من طرف الارهابي المكنى عقبة في سرية تضم 77 ارهابيا على رأسهم الإرهابي ل علي المكنى يوسف المنخرط منذ 1995 المتهم الثاني في قضية الحال، هذا الأخير الذي كان نشاطه الإرهابي على مدار 21 سنة مليء بالأعمال الإرهابية خاصة في مدينة دلس حيثراح ضحيتها عسكريين، إلى جانب اختطاف مواطنبحجة التعامل مع عناصر الأمن وذبحه مع دفنهسنة1998، كما شارك في تنفيذ اعتداء ارهابي باستعمال المتفجرات استهدفت مركبة لقوات الشرطة بمنطقة باب السور، راح ضحيتها 3 شهداء وعملية اغتيال دركيين بحي لاسيتي وآخرين بالزي المدني في وسط المدينة، ناهيك عن اغتيال شرطيين آخرين بالمدينة الجديدة و عنصر حرس بلدي في سوربروكل هذه الأعمال نفذها ببلدية دلس. كما قامت ذاتالعناصر باعتداء بواسطة متفجرات استهدف قافلة عسكرية بالثوابت، راح ضحيتها ثلاثةعناصر إضافة لاعتداء آخر استهدفمركبة لقوات الشرطة سنة 2000 استشهد خلال شرطيين واغتيال رئيس المجلس الشعبي البلدي بوسط المدينة في نفس السنة،واستمر في عمله الإجرامي بعد تنقله إلى منطقة ميزرانة في سرية أخرى تضم 90 ارهابي على رأسهم المكنى بعكرمة ونفذوا عدة اعمال إجرامية استهداف قوات الجيش والاستيلاء على 12 رشاشا واغتيال حرس بلدي، كما شارك في عملية اجرامية بمنطقة أزفون بتيزي وزو أسفرت عن استشهاد 8عناصر شرطة و7منالجيش، ليحول إلى دلس مرة ثانية سنة 2016مع المكنى القعقاع وم. شعبان المكنى بـ بلال الذي قضي عليه قبل أسابيع فقط، إلى جانب المكنى بـ عبد القادرحيث مكثوا في غابة بوعربي ثمبحي عين حمادوش بدلس وكان نشاطهم تكليف عناصر الدعم والاسناد وارسالها إلى المعاقل بتيزي وزو، واستمروا في مسيرتهم لغاية شهر مارس 2017، وهو تاريخ توقيفهم في تطويق أمني بدلس ومحاكمتهم في قضية الحال.