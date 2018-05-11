فتح 45 ألف منصب شغل تحسبا للدخول الاجتماعي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن فتح أكثر من 45 ألف منصب عمل في قطاعه تحضيرا للدخول المدرسي القادم.

وأكد بدوي اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات تحضيرا للدخول الاجتماعي القادم، مضيفا في لقاء جمعه بإطارات الوزارة، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن كل المشاريع المرتبطة بالدخول المدرسي، كاشفا عن تخصيص ميزانية معتبرة، لتغطية النقص الحاصل في تأطير المطاعم المدرسية، وذلك بفتح 45 ألف منصب شغل على مستوى البلديات بالقطر الوطني.

كما شدد بدوي في حديثه عن موسم الاصطياف على ضرورة تنظيم الشواطئ، مؤكدا على مجانية الشواطئ، داعيا الى اتخاذ اجراءات صارمة ومتابعة المتجاوزين قضائيا، منبها إلى عدم الخلط بين مجانية الشواطئ، وحظائر السيارات التي تشكل مصدر دخل الكثير من البلديات.