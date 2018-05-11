خوصصة مجال التكفل النفسي بالأطفال المعاقين ذهنيا

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن "الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم تنفيذي يتعلق بفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال فتح المؤسسات المتخصصة في التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وهو قيد الصدور قريبا.

وشددت الدالية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها أمس الإثنين لولاية عين تموشنت على مدى "أهمية إشراك القطاع الخاص للاستثمار بالمشاريع التي تهم قطاع التضامن الوطني"، كما أبرزت الوزيرة حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية أن "الوزارة تتكفل ب2554 طفل مصاب بالتوحد على مستوى المراكز المتواجدة على المستوى الوطني و تم أيضا فتح فضاءات على مستوى المراكز المتخصصة بالتكفل بالمعاقيين ذهنيا حيث فتحت بها أقسام للمصابين بالتوحد للتكفل بهم نفسيا و تربويا و بيداغوجيا".

وأضافت الدالية أن "بعض الولاة بادروا بفتح مراكز بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على غرار البويرة و تلمسان و الجزائر العاصمة وسيفتح مستقبلا مركز بولاية عين تموشنت وهناك حقيقة تنسيق بين الولاة والجمعيات للتكفل بهذه الفئات و على القطاع الخاص أيضا المساهمة في هذا المجال لأن التكفل بهذه الفئات يهمنا و يعنينا جميعا بدون إستثناء".