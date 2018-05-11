توقيف مهربين بعين قزام وتاجري مخدرات بتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الاثنين بعين قزام مهربين وحجزت أكثر من 7 اطنان من المواد الغذائية في حين ضبط عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات بتلمسان, حسب ما اورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 جويلية 2018 بعين قزام/ن.ع.6 مهرّبين (02) وحجزت أربعة (04) أجهزة كشف عن المعادن و (61ر7) طن من المواد الغذائية (550) لتر من زيت المائدة و(4416) وحدة من مواد التنظيف في حين ضبط عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات بتلمسان/ن.ع.2 و(550) غرام من الكيف المعالج ".