في حوار معوكالة الأنباء الصينية شيخوا

مساهل يدافع عن خيارات الجزائرالاقتصادية

دافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن الخيارات الاقتصادية للجزائر، من خلال التدابير التي اعتمدتها الحكومة والتي تندرج ضـمن خطة شاملة انتهجتها الجزائر قصد الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وتعزيز الاستثمار في كافة القطاعات.

أوضحوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن الحكومة الجزائريةاعتمدت خلال السنوات الأخيرة تدابير مالية خاصة بهدف الحفاظ على الاستقلال الـمالي للبلاد ومواصلة تمويل البناء الوطني، وأضاف مساهل في مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا أن من بين هذه التدابير المالية التسديد الـمسبق للمديونية الخارجية، إنشاء صندوق ضبط الإيرادات والتسيير الحذر لاحتياطات الصرف، كما قامت مؤخرا عقب انهيار أسعار الـمحروقات في السوق العالمية بإجراءات استثنائية كتحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص واللجوء الاستثنائي لطرق التمويل غير التقليدية. وأردف مساهل أن هذه التدابير تندرج ضـمن خطة شاملة انتهجتها الجزائر قصد الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وتعزيز الاستثمار في كافة القطاعات الـمنتجة للسلع والخدمات على نحو يساهم في رفع صادراتها وتنويعها بشكل محسوس على الـمدى الـمتوسط، كقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

الجزائر اتّخذت تدابير لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي

عرّج الوزير في حديثه على حاجة الجزائر إلى تبني مزيد من سياسات الانفتاح الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات في المستقبل،حيث قالرئيس الدبلوماسية الجزائرية إن الجزائر قد اتّخذت منذ تبنيها نظام اقتصاد السوق في فترة التسعينات عدة إصلاحات وتدابير لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي، رغم مرورها بفترة العشرية السوداء التي أثّرت سلبا على اقتصادها، ووجودها حاليا في محيط إقليمي يتميز بعدم الاستقرار، مضيفا أن الاستقرار السياسي والأمني يبقى عاملا أساسيا لجذب الاستثمار أجنبي.

وأشار المتحدث إلى أنه بالإضافة للمزايا والفرص الاستثمارية الضخمة المتوفرة في الجزائر نعمل في الجزائر على ضمان استقرار الإطار القانوني والتنظيمي في مجال الاستثمار، قصد توفير رؤية واضحة للـمتعاملين الأجانب، وإعداد خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني على نحو يوجّه ويحفز المرشحين لإنجاز الـمشاريع والحفاظ على مجموع المزايا الجبائيّة وشبه الجبائيّة التي يقرّها قانون الاستثمارات، بما في ذلك الـمحفزات الخاصة الـمعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا، والإبقاء على الامتيازات التكميلية الممنوحة بموجب القانون، وتطوير البنى التحتية عبر كافة التراب الوطني خصوصا السكك الحديدية والموانئ.

العلاقات الجزائرية - الصينية عرفت خلال السنوات الماضية نموا متسارعا

بخصوص وتيرة تطور العلاقات بين الجزائر والصين في المشاريع المشتركة وضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، أكد وزير الخارجية أن الجزائر تعتبر مبادرة الحزام والطريق مشروعا استراتيجيا متكاملا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول خدمة لأهدافها التنموية ومصالحها المشتركة، خاصة من خلال مضاعفة الاستثمارات بما يخدم المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار، مضيفا أن العلاقات الجزائرية الصينية قد عرفت خلال السنوات الماضية نموا متسارعا تجلى في محافظة الصين على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي يفوق08 ملايير دولار أمريكي من إجمالي الواردات الجزائريةوإنجاز عدة مشاريع للبنى التحتية عبر ربوع التراب الوطني، كما تم تسجيل دعم لافت للإطار القانوني للتعاون الثنائي بجملة من الاتفاقيات، منها تلك الموقعة في مجال الفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والتي توجت بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي جزائري للاتصالات (Alcomsat1)انطلاقا من الأراضي الصينية بتاريخ 11 ديسمبر 2017، وشكل هذا الحدث المتميز محطة هامة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبخصوص سعي الجزائر لتبني سياسات لتسهيل عملية منح التأشيرات للسائحين الصينيين، أوضح مساهل أن الجهات المختصّة في الجزائر تسعى للترويج لبلادنا كوجهة سياحية لدى الصينيين، لاسيما أنّ السلطات الصينية قد صنّفت الجزائر كوجهة سياحية معتمدة عام 2006، مؤكدا في الصدد ذاته أن الحكومة بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل سفر أفواج السواح الصينيين إلى الجزائر، مبرزا أن هذه المذكرة ستساهم في تشجيع المواطنين الصينيين على زيارة الجزائر واكتشاف مواقعها السياحية وتنوّعها الثقافي.