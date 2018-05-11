في ثاني قرار له بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني

لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية وهران

أنهى العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، أمس، مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري، حيث يأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار إنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة، نور الدين براشدي.

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تأكد أمس، خبر إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران، بعد أن راجت بعض الأطراف الخبر منذ أسبوع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تنصيب عبد المالك بومصباحي رئيسا جديدا لأمن ولاية وهران خلفا للرئيس السابق المقال من منصبه من قبل مراقب الشرطة محمد الطاهر حشيشي، المفتش العام للأمن الوطني، هذا القرار يعد الثاني من نوعه منذ تعيين العقيد لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للواء عبد الغني هامل الذي كان قد أنهي رئيس الجمهورية مهامه من على رأس ذات المديرية قبل أسبوعين من اليوم. تأتي هذه الإقالة بعد أيام فقطمن إنهاءمهاماللواءعبدالغنيهامل من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تبعاً للتصريحات التي أدلى بها حول ما يُسمى بقضية الكوكايين.

للتذكير فقد شغل نواصري منصب رئيس أمن ولاية وهران، لأزيد من ست سنوات بعد أن شغل قبل ذلك منصب رئيس أمن ولاية تلمسان قبل تعيينه في وهران، حيث رقي نواصري إلى رتبة مراقب شرطة سنة 2014 قبل أن يعين رجل الأمن المثالي في سنة 2015