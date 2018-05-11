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يحافظ على طابعها الجمهوري ومتمسك بمهامه الدستورية

المؤسسة العسكرية تؤكد أن سيادة الجزائر من تضحيات الجيش

  11 جويلية 2018 - 20:19   قرئ 131 مرة   0 تعليق   الحدث
المؤسسة العسكرية تؤكد أن سيادة الجزائر من تضحيات الجيش

جددت المؤسسة العسكرية حرصها على أهمية تأمين الحدود الوطنية وفق استراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة سطرتها القيادة العليا، تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، بفضل توجيهات نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، خلال زياراته إلى كافة النواحي العسكرية.

 

قالت افتتاحية مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، إن المستوى الرفيع الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة أثبت صواب وفعالية ونجاعة المقاربة الشاملة التي تبنتها القيادة العليا، التي عجلت بتبوئه المكانة التي تليق به كسليل جيش التحرير الوطني، وأضافت أنها  مستوحاة من نظرة متبصرة وبعيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي مكنت من توفير بواعث استتباب الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن، ومن ثم الحفاظ على رسالة الشهداء والمجاهدين، وتابع المصدر  أن هذه المقاربة تقتضي الدفاع عن الاستقلال الوطني وتأمين حدود البلاد في كل الظروف، وذكرت في هذا الصدد بتصريحات الفريق قائد صالح خلال إشرافه على تنفيذ التمرين التكتيكي البياني بالذخيرة الحية  صخر 2018، بإقليم الناحية العسكرية الثانية بتاريخ 25 و26 جوان.

وأوضحت أنه حري بالأمة أن تفتخر بأبنائها من الجيش، الواعين بعبء مسؤولية المحافظة على الرصيد الثوري والوطني، الذي ترسخت معالمه النيرة في الضمير الجمعي للشعب الجزائري، وهم من خلال الجهود المضنية التي يبذلونها إنما يثابرون في أداء الواجب فداء للوطن وإخلاصا للشعب ووفاء لقيم نوفمبر، لتبقى الجزائر واحدة موحدة أرضا وشعبا، طبقا لعهد سيتوارثه أبناء الجزائر الأحرار جيلا بعد جيل.

كما تطرقت افتتاحية مجلة الجيش للذكرى السادسة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب، حيث اعتبرت  أن الجيش كان أحد أهم القوى التي أوكلت لها هذه المهمة، فقد اضطلع بعدة أدوار، كان أهمها التكفل بمهمتي الدفاع عن السيادة الوطنية والمساهمة في البناء الوطني في آن واحد، وأردفت  الأكيد أن مرتبة الجدارة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي تجعل من أفراده البواسل في طليعة المواطنين الذين تقع على عواتقهم حماية الجزائر والدفاع عنها، المحافظين على طابعها الجمهوري والمتمسكين بأداء مهامهم الدستورية على أكمل وجه، مستلهمين في ذلك العبر من الرصيد الثري لجيش التحرير الوطني ومآثر وبطولات الشهداء والمجاهدين الذين أناروا لهم الدرب للحفاظ على المكتسبات المحققة، والسير على نهج الرقي والتقدم.

زين الدين زديغة

 

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