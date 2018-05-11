عملية عسكرية واسعة على طول الشريط الحدودي لتشديد الخناق

ألفا جندي إضافي على الحدود الشرقية لمنع تسلل إرهابيين من تونس

نشرت قيادة الجيش الوطني الشعبي ألفي عنصر إضافي على طول حدود 3 ولايات محاذية لتونس، تتمثل في تبسة وسوق أهراس والوادي، للمشاركة في عملية عسكرية واسعة لمنع تسلل العناصر الإرهابية خلال مطاردة قوى الأمن التونسي لها، مشيرا إلى تفعيلنظام إنذار مشترك بين الجهات الأمنية من البلدين، يشتغل مباشرة بعد أي عمل إرهابي من أجل التأكد من عدم وقوع تسلل.

أكد مسؤول أمني جزائري لوكالة الأناضول ما نقلته المحور اليومي في عددها السابق حول تشديد المراقبة على طول الحدود لمنع تسلل الإرهابيين للأراضي الجزائرية، مؤكدا أن قرابة ألفي عسكري يشاركون منذ ليلة الإثنين في تمشيط ولايات تبسة وسوق أهراس والوادي الحدودية مع تونس، تزامنا مع عملية للجيش التونسي على الجهة المقابلة من الحدود، بهدف ألّا يكون التراب الجزائري ملاذا للعناصر الإرهابية،كما أوضح المصدر أن العملية ستتواصل إلى غاية إنهاء قوى الأمن التونسية مطاردة المجموعة الإرهابية التي تقف وراء هجوم الأحد في ولاية جندوبة التونسية قرب الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن المجموعة التي تقف وراء الهجوم لم تتسلل من الجزائر، وهناك نظام إنذار مشترك بين الجهات الأمنية من البلدين يشتغل مباشرة بعد أي عمل إرهابي من أجل التأكد من عدم وقوع تسلل.

في سياق متصل،رفعت قيادتا الجيشين التونسي والجزائري حجم التنسيق بينهما وتكثيف الدوريات على طول الحدود لتعقب الجماعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع التي تبنت الهجوم على دورية للحرس الوطني التونسي، وأكدت مصادر تونسية القضاء على إرهابيين وتوقيف آخرين بعد اشتباكات مع قوات الجيش التونسي على الحدود التونسية الجزائرية، إثر تطويق الحدود من طرف الجيش الجزائري، مما أجبر الإرهابيين على الهروب والعودة إلى التراب التونسي، كما ذكرت مصادر متطابقة أن مختلف قيادات الأجهزة الأمنية أعطت تعليمات صارمة إلى كافة مصالحها عبر المعابر الحدودية وكذا المناطق الحدودية، خاصة التونسية والليبية، من أجل تعزيز وتشديد الرقابة الأمنية، مع التزام الحذر والحيطة ليلا ونهارا عبر كافة الشريط الحدودي مع تونس، من أجل تفويت فرصة تسلل الجماعات الإرهابية الناشطة في تونس أو المهربين إلى الأراضي الجزائرية مستغلين الهجرة الكبيرة للسواح الجزائريين نحو الجارة الشرقية. كما أضافت مصادر متطابقة أن مصالح الجيش الوطني كثفت من دورياتها على الحدود الشرقية، بعد تسرب معلومات تفيد بتخطيط عدد من العناصر الإرهابية الناشطة بالتراب التونسي للتسلل إلى الجزائر عبر المنافذ الحدودية، خاصة بعد العملية التي نفذتها جماعة إرهابية أمس وراح ضحيتها 9 عناصر من الأمن التونسي وتسجيل عدة إصابات.