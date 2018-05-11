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منظمة المجاهدين قالت إن ملف الحركى طُوي نهائيا

عودة الأقدام السوداء لن تكون ورقة ضغط على الجزائر

  11 جويلية 2018 - 20:22   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الحدث
عودة الأقدام السوداء لن تكون ورقة ضغط على الجزائر

أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين على أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبر بممتلكات المعمرين والأقدام السوداء في الجزائر وبعودة  الحركى لن يكون ورقة ضغط ومساومة بالنسبة للدولة الجزائرية، معتبرة أن الملف قد طوي نهائياً.

 

ردت المنظمة الوطنية للمجاهدين، على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لوندريان الذي تطرق إلى ملف  الحركى الفرنسين من أصول جزائرية، وقالت المنظمة إن التلويح بملف استرجاع ما يعتبرونه ممتلكاتالمعمرين والأقدام السوداء  من قبل الطرف الفرنسي بين آونة وأخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ورقة ضغط ومساومة لارتباطه الوثيق بالثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من ابنائه الشهداء. وأفادت المنظمة بأن أصول هذه الممتلكات التي يتحدث عنها الجانب الفرنسي كانتقد  انتزعت بقوة السلاح وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين، وقالت إن الدولةالجزائرية حرصت على معالجة هذا الملف من خلال إصدار منظومة قانونية كرست حقالشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة، وفقا للشرعية الدولية التي  لاتقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات لحق الملكية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الدول.كما أكدت المنظمة أن ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد  طوي بصفة قطعية ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به. وذّكرت بموقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهممن قبل النازية التعاون مع المحتل، بحيث  لا نزال نسمع رغم مرور أزيد من سبعينسنة عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميعحقوقهم المدنية. وتساءلت المنظمة عن سياسة الكيل بمكيالين هذه، حيث قالت  كيف يعقل أن تكون هذه الدولة -المتحضرة-قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي. وتأسفت المنظمة لكون أن  الحنين لأمجاد الفردوس المفقود  الجزائر الفرنسيةلا يزال يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة قد فصل التاريخ في شأنها.

ق. و

 

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