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24 بالمائة من المتطرفين في فرنسا من أصول جزائرية بسبب مساجين الجيا

الجزائريون أقل الجنسيات المنتسبة لـ داعش بأقل من 300 إرهابي

  11 جويلية 2018 - 20:26   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائريون أقل الجنسيات المنتسبة لـ داعش بأقل من 300 إرهابي

تؤكد الدراسات الدولية والأرقام الرسمية المتلاحقة منذ ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة  داعش محدودية عدد الجزائريين المنتسبين لهذا التنظيم الإرهابي، حيثيقدر عدد الجزائريين الذين التحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي  داعش بين 200 و300 شخص، وفقا لتقرير صادر عن لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، الذي أشار إلى أن 24 بالمائة من المتطرفين في فرنسا لهم أصول جزائرية.

 

جاء في التقرير أن عدد الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيم من جنسيات مختلفة يقدر بنحو 40 ألف إرهابي، والذين تمركزوا تحديدا في العراق وسوريا، ومن بين هؤلاء يوجد بين ألفين و3 آلاف إرهابي من تونس، ومن 1600 إلى 1700 إرهابي من المغرب، و700 إندونيسي، و600 مصري، في حين لا يتجاوز عدد الجزائريين 300  داعشي على أكثر تقدير، مشيرا إلى أنأغلب قوات  داعش تأتي مباشرة من أوروبا، بنحو 5 آلاف إرهابي، حيث تحتل فرنسا المركز الأول في ترتيب دول منشأ إرهابيي داعش بأكثر من 1300 إرهابي، ثم المملكة المتحدة وألمانيا في المرتبة الثانية بعدد 800 إرهابي لكل منهما، 500 من بلجيكا، 250 إسباني و100 إيطالي، مشيراإلى أن الإرهابيين القادمين من روسيا والدول الناطقة بالروسية يشكلون أكبر قوّات تنظيم الدولة الإسلامية، ويقدر عددهم بين 4000 و4500 إرهابي.

من جهة أخرى، قال التقريرإن شهر فيفري شهد تأكيد ملف معالجة التقارير حول منع التطرف ذي الطابع الإرهابي أن أزيد من 19725 شخص يصنفون على أنهم متطرفون نشطون، من بينهم 4 آلاف شخص أكثر تشددا وهم في مرحلة ما قبل الإرهاب، كما يشير إلى أن أغلبهم يعيشون في منطقة  إيل دو فرانس، منهم3 آلاف شخص من جنسية أجنبية، أغلبهم جزائريو الأصل ويشكلون نسبة 24 بالمائة، في حين أن 21.5 بالمائة من المغرب، و16 بالمائة تونسيون، و11 بالمائة من روسيا والشيشان، و2.7 بالمائة أتراك، مشيرا إلى أنالسجون تعد أبرز الأماكن التي يتم فيها تجنيد هؤلاء المتطرفين أو التأثير في أفكارهم، كما يؤكد أن المشكلة بدأت في وقت مبكر من عام 2000 عند حبس أعضاء من الجماعة الإسلامية المسلحة  الجيا الذين ينحدرون من الجزائر، وفقا لما نقله التقرير عن مدير إحدى السجون.

أسامة سبع

 

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