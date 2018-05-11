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مفارز الجيش في حرب ضد عصابات التهريب

ارتفاع عدد الأسلحة المهربة نحو الجزائرمنذ بداية العام

  11 جويلية 2018 - 20:28   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الحدث
ارتفاع عدد الأسلحة المهربة نحو الجزائرمنذ بداية العام

ضبط 492 قطعة سلاح بين جانفي وجوان الماضيين

يخوض الجيش الوطني الشعبي حربا ضد عصابات تهريب السلاح نحو الجزائر، حيث حجزت المفارز المنتشرة بالنواحي العسكرية المشرفة على الحدود، عددا معتبرا من قطع السلاح بين شهري جانفي وجوان من العام الجاري، وهي الأرقام التي تكشف عن ارتفاع هذه الظاهرة مقارنة بعام 2017.

 

 تكشف الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي تمكن مفارز الجيش من حجز 492 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع بين جانفي وجوان من العام الجاري، 44 منها في شهر جانفي و52 قطعة في جوان، مقابل 678 خلال العام 2017. تفاصيل الأسلحة المحجوزة من طرف مفارز الجيش عبر مختلف النواحي العسكرية، وخاصة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي تشرف على الحدود مع مالي، النيجر، ليبيا وتونس، تمثلت أهمها في 133 بندقية آلية كلاشنيكوف، 14 رشاشا من مختلف الأنواع، 314 بندقية مختلفة، 14 قاذفا صاروخيا و17 مسدسا، إضافة إلى 61 لغما، 318 قنبلة تقليدية الصنع و32 جهاز اتصال مفخخ، فضلا عن 19 صاروخا من مختلف الأنواع، 125 صاعق، أكثر من 31 ألف طلقة من مختلف الأنواع، 237 مخزن ذخيرة مملوء، 39 شريط ذخيرة، 4.9 كلغ من مادة الديناميت و755 كلغ من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، في حين تم ضبط أجهزة أخرى تستعملها الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب في تحركاتها، شملت 73 منظارا و44 جهاز اتصال. ويتضح من خلال النشرات الرسمية لوزارة الدفاع الوطني أن جل شحنات السلاح المحجوزة كانت قادمة من مالي باعتبار، وغالبا ما يتم إخفاؤها بمخابئ على الشريط الحدودي، تمت ببرج باجي مختار الواقعة بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، إذ اعترضت مفارز الجيش عدة شحنات، بعضها ضمت أسلحة ثقيلة على غرار حشوات دافعة وقذائف  أر بي جي7 وغيرها. وأكدت نشرات وزارة الدفاع أن أغلب عمليات تهريب السلاح نحو الجزائر يتم إحباطها على الشريط الحدودي، وبالنسبة لتلك التي يتمكن المهربون أو الإرهابيون من تمريرها فتكتشف قوات الجيش الأماكن التي تخبأ فيها. وتوضح عمليات حجز الأسلحة أن الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود تعمل على نقل أنواع محددة منها، على رأسها البنادق الآلية من نوع كلاشنيكوف الروسية والبنادق نصف الآلية من نوع سيمونوف، والمسدسات بمختلف أنواعها والقنابل اليدوية والألغام المختلفة.

زين الدين.ز

 

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