توقيف شخصين متورطين في قضية الطفل إفريقي

تم أمس بعنابة توقيف شخصين في إطار التحقيق الذي تمت مباشرته في أعقاب شكوى ضد مجهول تم إيداعها من طرف مصالح ولاية عنابة في قضية الاعتداء على طفل إفريقي ، حسب ما علم من خلية الاتصال بالولاية.

و أوضحت ذات الخلية أن الشخصين الموقوفين هما المعتدي و المحرض على هذا الاعتداء، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مشهد سوء معاملة هذا الطفل ولا يزال البحث جار عنه".

و تم إيداع شكوى ضد مجهول يوم أمس الأربعاء من طرف مصالح الولاية في أعقاب الفيديو الذي تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي و الذي يبرز طفلا إفريقيا يتعرض للاعتداء من طرف شخص بالغ بالمحطة البرية لنقل المسافرين بعنابة، يضيف نفس المصدر.